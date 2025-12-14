БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026...
Чете се за: 05:07 мин.
Възстановиха електрозахранването на танкера...
Чете се за: 01:05 мин.
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Запази
Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система
Слушай новината

Протестно шествие „Заедно за правосъдие“ се състоя тази вечер в Букурещ. Въпреки температурите, близки до нулата, хиляди хора се включиха в демонстрацията, която започна в 17.00 ч. местно (и българско време) от района на университета в центъра на румънската столица, а по-късно се прехвърли на площад „Виктория“ пред сградата на правителството.

Полицейското присъствие беше засилено, а медийният интерес - огромен, видя на място БТА. В шествието участваха хора на всякаква възраст. Имаше и деца, които бяха уловени от фотографите и операторите, докато играеха под две огромни знамена - на Румъния и Европейския съюз.

Някои от протестиращите запалиха свещи, други – фенерчетата на мобилните си телефони, трети държаха плакати с послания като „Правосъдие в плен, искаме го свободно“, „Когато Савоня спасява корупцията, ние спасяваме съдебната система“, „Савоня не представлява съдебната система в Румъния, тя я задушава“, „Аз съм Ралука“, „Стига сте разхождали досиетата, те не са кучета“.

В множеството се виждаше фигура от картон в реален ръст на Лия Савоня – председател на Върховния касационен съд, както и дървен кръст с надпис „Правосъдието на Румъния“, а под него друг надпис „Мошеници, върнете парите обратно“.

„Вън, вън, с мафията в страната“, „Лия, Лия, затвор те чака“, „Справедливост, а не корупция“, скандираше множеството. Подобни протестни акции се проведоха и в Тимишоара, Клуж, Яш, Орадя, Брашов, Констанца и Милано.

Това е петата поредна вечер, в която хората в Букурещ излизат на улицата, за да подкрепят независимостта на съдебната система. Недоволните настояват за оставките на председателя на Върховния касационен съд Лия Савоня, на ръководството на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), на министъра на вътрешните работи Каталин Предою и на министъра на правосъдието Раду Маринеску. Те искат и законодателни изменения за премахване на вратички, които позволяват отлагането на съдебните процеси до изтичане на давностния срок.

„Време е да кажем, че ситуацията е станала нетърпима и че е дошло времето политиците, които твърдят, че искат върховенство на закона, но и честните хора в правосъдието, да оправят нещата. Това, което се случва, засяга всички нас, точно както корупцията засяга живота ни всеки ден“, заявиха организаторите.

Те са категорични, че ще продължат да протестират, докато исканията им не получат ясен отговор от властите.

Вълната от недоволство се надигна в сряда (10 декември), след разследване на новинарския сайт „Рекордер“, в което няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система, довел до отлагане на големи дела за корупция. Градусът на напрежението ескалира ден по-късно, след пресконференция на Апелативния съд в Букурещ, на която съдия Ралука Морошану от Наказателното отделение застана пред телевизионните камери и сподели, че всичко, което нейният колега Лауренциу Бешу твърди пред „Рекордер“ за нередностите в съдебната система, е истина.

„Колегите ми все още се страхуват и мисля, че трябва да направя нещо. Тъй като вече започнах първата стъпка, мисля, че би било по-добре да продължа“, каза днес, в интервю за „Рекордер“ самата Ралука Морошану. Тя твърди, че законодателните промени, настъпили през 2022 г., са довели до ситуация, при която почти цялата власт е в ръцете на председателя на съда. Румънката смята също, че смяната на съдиите се прави, за да се повлияе на делата.

„Преди време имахме семинар за укриване на данъци. Тогава председателката на Апелативния съд в Букурещ дойде лично, за да ни каже, че трябва да се намерят други алтернативи на наказателното производство по дела за укриване на данъци“, каза още Ралука Морошану пред „Рекордер“.

Междувременно над 150 000 души подписаха онлайн петицията, инициирана от общността „Деклик“ за промяна на законите за правосъдието.

#съдебна система #румъния #корупция #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
1
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
2
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
3
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
4
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
5
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
6
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Балкани

Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция
Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция
В Хърватия са потвърдени първи случаи на чума по дребните преживни животни В Хърватия са потвърдени първи случаи на чума по дребните преживни животни
Чете се за: 01:12 мин.
Блокадата на българо-гръцката граница продължава Блокадата на българо-гръцката граница продължава
Чете се за: 00:40 мин.
Библиотека отвори врати на една от най-оживените станции на метрото в Атина Библиотека отвори врати на една от най-оживените станции на метрото в Атина
Чете се за: 01:35 мин.
Сръбски студенти протестираха в Нови Сад под лозунга „Отговорността – пътят към справедливостта“. Сръбски студенти протестираха в Нови Сад под лозунга „Отговорността – пътят към справедливостта“.
Чете се за: 01:32 мин.
Блокадата на гръцките фермери: Български превозвачи са сезирали гръцкия главен прокурор Блокадата на гръцките фермери: Български превозвачи са сезирали гръцкия главен прокурор
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР) "Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
Чете се за: 02:02 мин.
По света
С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как „Българската Коледа“ помага на 11-годишно дете с...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ