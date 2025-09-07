Хиляди на протест срещу Доналд Тръмп в Чикаго

Хиляди излязоха на протест против американския президент Доналд Тръмп в Чикаго.

Причината са плановете на администрацията в Белия дом да разположи Националната гвардия в третия най-голям град в страната за борба с престъпността и нелегалната имиграция.

Местните власти заявиха, че ще се стигне до съдебна битка, ако това стане. Губернаторът на щата Илинойс съобщи, че се планират акции на имиграционната полиция през идните дни, които съвпадат с фестивали за мексиканския ден на независимостта. Във Вашингтон, където вече патрулират войници от Националната гвардия, също избухнаха многохилядни протести.