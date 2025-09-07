БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея...
Чете се за: 19:52 мин.
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи...
Чете се за: 05:25 мин.
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

Хиляди на протест срещу Доналд Тръмп в Чикаго

Снимка: АП/БТА
Хиляди излязоха на протест против американския президент Доналд Тръмп в Чикаго.

Причината са плановете на администрацията в Белия дом да разположи Националната гвардия в третия най-голям град в страната за борба с престъпността и нелегалната имиграция.

Местните власти заявиха, че ще се стигне до съдебна битка, ако това стане. Губернаторът на щата Илинойс съобщи, че се планират акции на имиграционната полиция през идните дни, които съвпадат с фестивали за мексиканския ден на независимостта. Във Вашингтон, където вече патрулират войници от Националната гвардия, също избухнаха многохилядни протести.

