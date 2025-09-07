БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Запушена тръба създава проблеми от години на варненския плаж Кабакум

Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 02:15 мин.
Запушена тръба създава проблеми от години на варненския плаж Кабакум
Запушена тръба за подпочвени води от години създава проблеми на варненския плаж Кабакум. Вместо да минава през нея и да стига до морето, водата се излива на асфалта, където целогодишно има локви. Това вече е довело и до инцидент, при който жена е паднала и си е счупила ръката.

От няколко години Дарина работи в едно от плажните заведения на Кабакум. Всеки ден минава през мокрия участък на път за работа. Асфалтът тук никога не изсъхва и вече е плесенясал. На път за работа Дарина пада на хлъзгавия терен.

Дарина Георгиева: "Счупена ръка, имам операция. В болница лежах. Имам игли поставени, които живот и здраве, ако всичко е наред, преди Нова година трябва да се изкарат, което означава, че аз съм 6 месеца извън строя".

Дарина казва, че тя и съпругът ѝ многократно са се обаждали в районното кметство и в Община Варна, за да предупредят, че участъкът е опасен, но адекватна реакция до момента няма.

Дарина Георгиева: "Има една запушена отводна тръба. Тази вода трябва да отива в морето и понеже не се почиства и водата, която се стича отгоре - излиза на шосето.”

Тръбата, по която подпочвените води трябва да стигнат до морето, минава през необитаем частен имот. А шахтата, в която се събира водата преди да изтече в морето, е обрасла с храсти.

Дарина Георгиева: "При положение, че имотът е частен, няма как да влезем и това е работа на Община Варна да си свърши работата.”

На отправените въпроси към Община Варна миналата седмица не получихме отговори, нито конкретни мерки как ще се разреши проблемът с течащата вода, но обясниха, че се прави проверка.

