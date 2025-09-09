Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители

Софийският градски съд потвърди мярката "задържане под стража" спрямо Иван А. от ЦГМ, обвинен, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от 1 лице.

От събраните доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал. Налице са и останалите предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение, деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди, бяха сред мотивите на съда.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.