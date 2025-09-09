БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отвориха пътя София - Варна в участъка край Севлиево след тежката катастрофа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Огледите на местопроизшествието продължиха няколко часа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тежка катастрофа затвори за часове пътя София - Варна край Севлиево. Лек автомобил се вряза в туристически автобус рано тази сутрин и предизвика километрични опашки.

Инцидентът е станал малко след 5 часа тази сутрин. По непотвърдена информация в туристически автобус са пътували хора, които са се прибирали от Черна гора към Русе, когато в участъка от пътя край Севлиево в тях челно се удря лек автомобил. За съжаление водачът му е загинал на място.

Никой от пътниците в автобуса не е пострадал. Единствено шофьорът на автобуса е откаран за преглед в спешно отделение, но и той е добре. Огледите на място продължиха часове, заради което се образуваха километрични опашки от автомобили, които бяха пренасочвани по обходни маршрути.

Малко след 11 часа движението в района се нормализира. Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват, като се работи по различни версии.

#загинал #севлиево #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
1
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
3
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
4
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
5
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Адвокат, майка на седмокласничка, атакува в съда новия формат на НВО в 7-и клас
6
Адвокат, майка на седмокласничка, атакува в съда новия формат на...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Симулираха спасителна операция по море в Бургаския залив
Симулираха спасителна операция по море в Бургаския залив
Прокуратурата иска затвор за 19-годишния, който блъсна и уби трима души в Разград Прокуратурата иска затвор за 19-годишния, който блъсна и уби трима души в Разград
Чете се за: 01:47 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
Митницата продава на търг над 80 кг контрабандни златни и сребърни изделия Митницата продава на търг над 80 кг контрабандни златни и сребърни изделия
Чете се за: 01:45 мин.
София е с двама нови заместник-кметове София е с двама нови заместник-кметове
Чете се за: 02:35 мин.
Мечка стръвница е убила 4 агнета в манастира "Св. Спас" в Сопот Мечка стръвница е убила 4 агнета в манастира "Св. Спас" в Сопот
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Отвориха пътя София - Варна в участъка край Севлиево след тежката катастрофа Отвориха пътя София - Варна в участъка край Севлиево след тежката катастрофа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Премиерът Желязков откри паметник на княз Батенберг в Подгорица Премиерът Желязков откри паметник на княз Батенберг в Подгорица
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Прокуратурата иска затвор за 19-годишния, който блъсна и уби трима...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Сакар
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ