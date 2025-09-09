Отвориха пътя София - Варна в участъка край Севлиево след тежката катастрофа

Тежка катастрофа затвори за часове пътя София - Варна край Севлиево. Лек автомобил се вряза в туристически автобус рано тази сутрин и предизвика километрични опашки.

Инцидентът е станал малко след 5 часа тази сутрин. По непотвърдена информация в туристически автобус са пътували хора, които са се прибирали от Черна гора към Русе, когато в участъка от пътя край Севлиево в тях челно се удря лек автомобил. За съжаление водачът му е загинал на място.

Никой от пътниците в автобуса не е пострадал. Единствено шофьорът на автобуса е откаран за преглед в спешно отделение, но и той е добре. Огледите на място продължиха часове, заради което се образуваха километрични опашки от автомобили, които бяха пренасочвани по обходни маршрути.

Малко след 11 часа движението в района се нормализира. Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват, като се работи по различни версии.