БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за водната криза

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

Велислава Делчева призова КЕВР също да се намеси

Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за водната криза
Слушай новината

ВиК операторите да понесат своята отговорност за водната криза. За това призова омбудсманът Велислава Делчева по повод кризата в Плевен. Тя очаква КЕВР освен констатации, да започне да налага и наказания.

Според нея новият закон за ВиК операторите ще реши част от натрупаните през годините проблеми. Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски поиска спешно заседание на ресорната парламентарна комисия и законодателни предложения.

Критичната ситуация в Плевен и стотиците жалби от града и региона провокираха остра реакция от обществения защитник.

"Хората нямат възможност да се изкъпят, да се измият, да извършват ежедневни нужди, включително се налага на майките да изваряват шишетата на бебетата с минерална вода, което е непоносимо положение, тъй като правото на питейна вода всъщност е едно от основните и универсални човешки права", обясни Велислава Делчева.

В тази връзка тя е изпратила писма до регионалния министър и кмета на Плевен за предприемане на спешни мерки.

"Те са длъжни да предоставят алтернативни източници на вода, независимо каква е причината за водоснабдяването. Това означава, на първо място, с водоноски, цистерни, бутилирана вода, вода в туби".

Общественият защитник призова ВиК операторите да понесат отговорността за кризата.

"Един от основните проблеми, които посочват и ние виждаме в жалбите - авариите , които постоянно се случват. ВиК операторите трябва да носят отговорност за това и трябва да се влагат не малко средства. Този проблем съществува от десетки години, не е от вчера и днес".

Омбудсманът призова КЕВР активно да се намеси.

"Те, освен да правят проверки, трябва да започнат да налагат и санкции. Тук искам да спомена и за законопроекта за нов закон за ВиК, който ние ще настояваме. Да се иска от ВиК операторите да изпълняват инвестиционните си планови и да следят за качеството на водата."

По рано днес лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски призова за незабавни и решителни действия от страна на държавата за решаване кризата с безводието.

#Велислава Делчева #водна криза #безводие #омбудсман

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп
5
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
6
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Общество

"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч "За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Чете се за: 01:55 мин.
Боршош след трагедията в Несебър: Предстои разговор за контрола на атракционите Боршош след трагедията в Несебър: Предстои разговор за контрола на атракционите
Чете се за: 01:37 мин.
Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ
Чете се за: 01:00 мин.
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч "За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ