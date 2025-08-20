Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай

Очаква се прокуратурата да даде повече информация за убийството на 44-годишна жена в Първомай. Вчера беше повдигнато обвинение на 21-годишен мъж. Той беше заловен в Студентски град в София при съвместна акция на пловдивската полиция и Главната дирекция „Национална полиция“.

Мъжът е задържан за 72 часа. По информация на БНТ, обвиняемият е бивш приятел на дъщерята на жертвата, а престъплението е било добре планирано. Припомняме, че 44-годишната жена е била нападната в семейното жилище в Първомай, докато съпругът й е бил на нощно дежурство в местното районно управление на полицията.