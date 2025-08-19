БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Той е 21-годишен

трагедия първомай съпруга полицай убита дома докато мъжът бил нощно дежурство
Слушай новината

21-годишен мъж е задържан и привлечен като обвиняем за извършеното умишлено убийство в гр. Първомай, съобщават от Окръжната прокуратура в Пловдив.

И.Ц. е обвиняем за това, че на 18 август умишлено е умъртвил 44-годишната Д.Г. в Първомай Извършителят е задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция" под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

И.Ц. е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

По информация на БНТ обвиняемият е бивш приятел на дъщерята на жертвата, а престъплението е било добре обмислено и планирано. Припомняме, че 44-годишната жена е била нападната в семейното жилище в Първомай, докато съпругът й е бил на нощно дежурство в местното районно управление на полицията.

Подробности за престъплението ще бъдат дадени утре на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция" и ОД на МВР-Пловдив.

#първомай #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
5
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп
6
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Сигурност и правосъдие

Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор убиец?
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор убиец?
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
38629
Чете се за: 03:57 мин.
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек "Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
6313
Чете се за: 02:37 мин.
"Църква" с призив за молитва за пострадалите при зверската катастрофа с автобус, момичета "Църква" с призив за молитва за пострадалите при зверската катастрофа с автобус, момичета
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя с кола в автобус и уби човек, да остане в ареста Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя с кола в автобус и уби човек, да остане в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци "Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за водната криза Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за водната криза
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ