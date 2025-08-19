Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай

21-годишен мъж е задържан и привлечен като обвиняем за извършеното умишлено убийство в гр. Първомай, съобщават от Окръжната прокуратура в Пловдив.

И.Ц. е обвиняем за това, че на 18 август умишлено е умъртвил 44-годишната Д.Г. в Първомай Извършителят е задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция" под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

И.Ц. е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

По информация на БНТ обвиняемият е бивш приятел на дъщерята на жертвата, а престъплението е било добре обмислено и планирано. Припомняме, че 44-годишната жена е била нападната в семейното жилище в Първомай, докато съпругът й е бил на нощно дежурство в местното районно управление на полицията.

Подробности за престъплението ще бъдат дадени утре на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция" и ОД на МВР-Пловдив.