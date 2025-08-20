Пожарите в Португалия: Влошено е качеството на въздуха

В Португалия е обявено извънредно положение заради бушуващите в страната пожари.

Най-засегнати са централните региони, а силният вятър през последните дни допълнително усложнява обстановката. Най-много и най-мащабни са огнищата в област Коимбра. На терен работят 1 500 пожарникари и стотици единици техника. Последните данни показват - изпепелените площи вече са повече от изгорелите за цялата 2024 година. Заради задимяване от пожарите качеството на въздуха е значително влошено не само в Португалия, но и на целия Иберийски полуостров.



