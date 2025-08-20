БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика

Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Втората линейка е повикана, не защото първата не е добре оборудвана, а защото при такива тежки случаи, задължително се вика втора линейка. Това обясни в "Денят започва" д-р Благомир Здравков – изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и национален координатор по детска, спешна и интензивна медицина. По думите му това е необходимо, защото един медик трудно може сам да извършва продължителна реанимация на пострадал пациент.

„На първо място това е световно утвърдена практика – когато пристигнеш на мястото на един инцидент с тежко пострадали пациенти, особено, когато те са деца, се обаждаш да дойде втори екип. Ние не знаем много конкретика по казуса. Не знаем дали колегата медик от първата линейка е бил сам или е имало втори медик, но един човек сам може доста трудно да извършва екстензивна реанимация на какъвто и да е пациент. Това не е проблем, а утвърдена практика. Във всички тези случаи се вика помощ, когато колегата, който е пристигнал първи на мястото на инцидента, е установил, че случаят касае тежки увреждания и се налага разгърната реанимационна дейност. По тази причина се викат втори, понякога и трети екип, в зависимост от броя на пострадалите и механизма на тяхната травма“, обясни д-р Благомир Здравков.

Той посочи за пример как се действа при подобни ситуации във Франция.

„Първи на мястото на инцидента отиват линейки на пожарната, в които има парамедици. Тези парамедици, при пристигането на мястото на инцидента, както и диспетчерът, който контактува с обаждащите се, събира информация за случилото се, и вариантите са няколко: първо, още от централата, при установяване, че случаят е специфичен и тежък, дават сигнал към лекари-реаниматори със специализирани транспортни средства“, обясни д-р Здравков.

Той определи като странни твърденията на очевидци, че първата линейка не е била достатъчно добре оборудвана.

„Това е малко странно, защото още при поръчването на линейките е ясно разписано какво оборудване трябва да има във всяка от тези линейки. Дали колегата медик персонално към този очевидец се е обърнал да му каже, че липсва нещо, липсва апарат или консуматив – тук това съвсем не става ясно и е обект на разследването да изясни“, посочи той.

По думите му обикновено в хода на разследването при подобни инциденти се включват експерти от клинични специалности, които правят цялостна оценка на действията на медицинските екипи.

Той уточни, че у нас първа долекарска помощ се оказва от парамедици, спасители, които са сертифицирани от БЧК, и обучени очевидци.

„Втората линия на спасяване и оказване на помощ в тези случаи са реанимационните пунктове по плажовете. Не е случайно, че в договорите на концесионерите изискването за такъв тип персонал, техника, оборудване и места, в които да се извършва такава реанимация, е абсолютно императивно заложено“, посочи д-р Здравков.

Той уточни, че реанимационните пунктове по плажовете са задължени да имат техника, оборудване и консумативи за реанимация, включително на деца.

„Преимуществото на тези колеги е, че те имат радиовръзка със спасителните постове и при настъпване на инцидент разбират за него още когато спасителите влизат във водата. Както разбирам, такъв колега е имало на място на инцидента и спешната медицинска помощ започва от този момент, когато реаниматорът вече се включи с чисто медицински прийоми по спасяването. Идването впоследствие на линейки на Центъра за спешна медицинска помощ е много лесно да бъде удостоверено, защото всяка от линейките има GPS“, обясни още той.

Той обясни още, че въздушните линейки транспортират пациентите от едно лечебно заведение до друго и няма как хеликоптер да кацне на плажа, за да помогне в този случай.

" За да се качи такова дете в хеликоптера, то трябва да е изцяло обработено медицински на мястото на инцидента. Защото кубатурата вътре на кабината не позволява колегите да правят някакви животоспасяващи манипулации. Тоест, всичко по осигуряването на дихателните пътища, включване на венозни източници, закачването към мониторите, всичко това трябва да е извършено на мястото на инцидента. Когато се касае за крайно нестабилни пациенти, най-често екипите трябва първо да стабилизират пациента и едва тогава да мислят за транспорт", обясни още д-р Здравков.

Вижте целия разговор с д-р Благомир Здравков във видеото.

#д-р Благомир Здравков #несебър #Спешна помощ

