Белият дом с профил в ТикТок

Белият дом създаде свой официален акаунт в ТикТок. Така послнията на президента Доналд Тръмп ще могат да стигат до над 150-те милиона потребители на платформата.



Американският президент харесва приложението, защото смята, че му е помогнало да спечели гласовете на младите избиратели по време на президентските избори. Според доклади на разузнаването, обаче ТикТок, който е собственост на китайска компания, го използва за събиране на данни и шпионаж.

Администрацията на Тръмп работи по сделка за закупуване на приложението от американски инвеститори. Първото видео в новосъздадения акаунт на Белия дом вече е факт, то съдържа кадри с Тръмп, който казва: "Аз съм вашият глас".



