Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята

Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Над 50 паднали дървета, скъсани жици, пропаднали улични участъци

Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Над 50 паднали дървета, скъсани жици, пропаднали улични участъци остави след себе си бурята, която мина този следобед през село Джулюница, съобщи кметът на Община Лясковец Васил Христов.

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед.

По разчистването на улиците в селото работят общинското предприятие и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Горна Оряховица.

На място са три противопожарни автомобила.

Ще бъде обявено частично бедствено положение, каза кметът Васил Христов.

#село Джулюница # частично бедствено положение #паднали дървета #община лясковец #градушка #силен вятър #буря

