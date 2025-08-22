Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята

Над 50 паднали дървета, скъсани жици, пропаднали улични участъци остави след себе си бурята, която мина този следобед през село Джулюница, съобщи кметът на Община Лясковец Васил Христов.

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед.

По разчистването на улиците в селото работят общинското предприятие и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Горна Оряховица.

На място са три противопожарни автомобила.

Ще бъде обявено частично бедствено положение, каза кметът Васил Христов.