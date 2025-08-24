БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След гонката в Лозенец: Продължава издирването на шофьора, превозвал мигранти

Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задържан е водачът а т. нар. "пилотен автомобил"

След гонка с полицията в бургаското село Лозенец бе задържан бус, пълен с 24-ма нелегални мигранти. Шофьорът е успял да избяга. По време на преследването е ударил две паркирани коли, след което скочил от буса в движение.

Бусът е бил предвождан от пилотен автомобил с грузински шофьор. Той има ролята да оглежда трасето, по което минават мигрантите и дали по пътя има гранични полицаи. Именно това е усъмнило служителите на реда, които видели двете превозни средства, опитали се да ги спрат и така е започнала гонката.

По време на преследването шофьорът на буса решава да скочи от него и да побегне, а превозното средство се блъска в няколко коли на кръстовище в Лозенец.

"Аз шофьора не го видях да слиза от буса, но чух сирените на полицията, излязох и видях, че бусът вече тук, до бистрото. Шофьорът вече беше избягал, на улицата обаче има камера и тя го е заснела", разказа Росица Мирчева - очевидец.

По думите ѝ мигрантите са били в тежко състояние и са започнали да блъскат по прозорците на буса:

"На място останаха двама полицаи, другите тръгнаха да гонят шофьора. В ужасно състояние бяха мигрантите, полуживи. Местните помогнаха, носеха вода, дойде Бърза помощ, прегледа ги".

Пилотният автомобил е задържан малко след Лозенец, на КПП на "Гранична полиция". Продължава издирването на шофьора на буса, за когото също се предполага, че е грузинец.

След направен медицински преглед е установено, че няма мигранти в тежко състояние. Предстои те да бъдат закарани в център за настаняване на бежанци.

