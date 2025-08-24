Борисов призова правителството и парламента "с дружни усилия" да разрешат водната криза в Плевен

Той отправи критики към предишни кабинети
Бойко Борисов призова правителството и парламента да си свършат рабтотата за преодоляване на водната криза в Плевен.
Лидерът на ГЕРБ не спести критики към предишните кабинети за пропуснатите години, през които проблемът с водоснабдяването на Плевен е можело да бъде разрешен.
"Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметовете буквално съсипаха проекти във ВиК сектора. Можете да чукнете в Гугъл, както е известно, и да видите за Плевен колко пари са давани за тази структура през годините и в какво състояние е. И е много важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, довеждащите водопророди. Имаме Дунава наблизо до нас, където е необходимо включително и за напояване, така че мисля, че с дружни усилия, се надявам на работа на правителството, а и парламентът да направи това, което е необходимо".