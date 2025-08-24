Борисов призова правителството и парламента "с дружни усилия" да разрешат водната криза в Плевен

Бойко Борисов призова правителството и парламента да си свършат рабтотата за преодоляване на водната криза в Плевен.

Лидерът на ГЕРБ не спести критики към предишните кабинети за пропуснатите години, през които проблемът с водоснабдяването на Плевен е можело да бъде разрешен.