Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:27 мин.

Борисов призова правителството и парламента "с дружни усилия" да разрешат водната криза в Плевен

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Той отправи критики към предишни кабинети

Борисов призова правителството и парламента "с дружни усилия" да разрешат водната криза в Плевен
Бойко Борисов призова правителството и парламента да си свършат рабтотата за преодоляване на водната криза в Плевен.

Лидерът на ГЕРБ не спести критики към предишните кабинети за пропуснатите години, през които проблемът с водоснабдяването на Плевен е можело да бъде разрешен.

"Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметовете буквално съсипаха проекти във ВиК сектора. Можете да чукнете в Гугъл, както е известно, и да видите за Плевен колко пари са давани за тази структура през годините и в какво състояние е. И е много важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, довеждащите водопророди. Имаме Дунава наблизо до нас, където е необходимо включително и за напояване, така че мисля, че с дружни усилия, се надявам на работа на правителството, а и парламентът да направи това, което е необходимо".

# ГЕРБ-СДС #Плевен #Бойко Борисов

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Комисия на НС ще проведе изслушване на кандидата за зам.-омбудсман Мария Филипова на 2 септември
След трагедията в Несебър: Държавата подготвя регулации за атракционите у нас След трагедията в Несебър: Държавата подготвя регулации за атракционите у нас
Чете се за: 00:52 мин.
Номинационната комисия изслуша в парламента четиримата кандидати за членове на КПК Номинационната комисия изслуша в парламента четиримата кандидати за членове на КПК
Чете се за: 02:12 мин.
Водната криза в Плевен: Комисията по околна среда и водите набеляза мерки Водната криза в Плевен: Комисията по околна среда и водите набеляза мерки
Чете се за: 04:17 мин.
Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза
Чете се за: 03:27 мин.
Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования
Чете се за: 01:35 мин.

Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Мъж почина след удар от клон в Пловдив Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В Плевен излизат на протест заради безводието В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Софийската градска прокуратура ще проверява...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Product image
