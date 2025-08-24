Георги Иванов присъства на първата копка на осветлението на стадиона в Добрич

Президентът на българския футболен съюз Георги Иванов присъства на първата копка по изграждането на осветлението на стадион „Дружба“ в Добрич. Днес Добруджа приема Ботев Враца на своето съоръжение в среща от българското първенство.

Проектът е на стойност 2 милиона и 200 хиляди лева, като срокът за изпълнение е 3 месеца.

„За нас беше важно да се подпиши договорът, да се направи първата копка и да знаем, че това осветление, като се започне, ще се завърши. Спазваме критерии и съм убеден, че осветлението ще стане в най-кратки стъпки“, коментира Иванов.

