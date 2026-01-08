БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Възобновява се основният ремонт на "Дунав мост" при Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От днес се възобоновява основният ремонт на "Дунав мост" при Русе. Предвижда се около 8.00 часа строително-монтажните работи да се подновят в 320-метров участък в платното в посока България, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 17 декември работата на съоръжението временно бе преустановена, за да може по моста без ограничения да преминават всички видове превозни средства при очаквания интензивен трафик покрай коледните и новогодишни празници, припомнят от АПИ.

Рехабилитацията на съоръжението ще продължи без спиране на трафика, като движението ще преминава двупосочно в основно ремонтирания участък в платното за Румъния. Дейностите, които ще се изпълняват на моста в платното за България през идните дни, са демонтаж на мостови отводнители и колекторна система, на мантинели, премахване на асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация.

"Основният ремонт на Дунав мост ще продължи да се извършва без спиране на движението. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи", обясниха още от АПИ.

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли миналата година. Той е с дължина 1,057 километра.

#ремонт на "Дунав мост" #ремонтът на Дунав мост #основен ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
5
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
6
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Безсънна нощ в Крумовградско – остава в сила частичното бедствено положение
Безсънна нощ в Крумовградско – остава в сила частичното бедствено положение
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
НАП и КЗП продължават да следят за необосновано покачване на цените НАП и КЗП продължават да следят за необосновано покачване на цените
Чете се за: 02:20 мин.
НКЖИ продължава изпълнението на спешни мерки за повишаване на безопасността НКЖИ продължава изпълнението на спешни мерки за повишаване на безопасността
Чете се за: 00:57 мин.
От Столичната община обещават да няма неприети деца в детските градини от 2028 г. От Столичната община обещават да няма неприети деца в детските градини от 2028 г.
Чете се за: 01:35 мин.
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Безсънна нощ в Крумовградско – остава в сила частичното бедствено положение
Безсънна нощ в Крумовградско – остава в сила частичното...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След стрелбата в Минеаполис – протести и сблъсъци с полицията След стрелбата в Минеаполис – протести и сблъсъци с полицията
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Очакват ни значителни валежи, на места и с гръмотевици Очакват ни значителни валежи, на места и с гръмотевици
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ