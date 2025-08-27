БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Увеличават капитала на Българска банка за развитие с 4 милиарда лева

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Целта е с дългосрочна възможност на банката да осигури инвестиции в различни сектори

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Увеличават капитала на Българска банка за развитие с 4 млрд. лв. Това реши Министерски съвет на редовното си заседание. Целта е с дългосрочна възможност на банката да осигури инвестиции в различни сектори.

Теменужка Петкова - министър на финансите: "Това е операция, която е свързана с финансиране на бюджетното салдо и не оказва върху дефицита. Това, което очакваме като инвестиции от страна на Българска банка за развитие, е в наистина важни и ключови сектори. На първо място това е реиндустриализацията на районите, изграждането на индустриални зони. Изключително важен приоритет за инвестиране от страна на Банката за развитие, е рехабилитацията и изграждането на нова ВиК инфраструктура. Зелената енергия, енергийната ефективност."

#финансовият министър Теменужка Петкова #ББР

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
3
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
4
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
5
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Политика

Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони
Чете се за: 03:25 мин.
Властта за безводието в Плевен: Няма утре да тръгне водата, но ще тръгне през следващите месеци Властта за безводието в Плевен: Няма утре да тръгне водата, но ще тръгне през следващите месеци
Чете се за: 03:07 мин.
Румен Радев ще бъде на официално посещение в Германия Румен Радев ще бъде на официално посещение в Германия
Чете се за: 01:00 мин.
МС ще предложи днес Мирослав Рашков за главен секретар на МВР МС ще предложи днес Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 00:42 мин.
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.

Водещи новини

Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура, е с опасност за...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ