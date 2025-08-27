Увеличават капитала на Българска банка за развитие с 4 милиарда лева

Увеличават капитала на Българска банка за развитие с 4 млрд. лв. Това реши Министерски съвет на редовното си заседание. Целта е с дългосрочна възможност на банката да осигури инвестиции в различни сектори.

Теменужка Петкова - министър на финансите: "Това е операция, която е свързана с финансиране на бюджетното салдо и не оказва върху дефицита. Това, което очакваме като инвестиции от страна на Българска банка за развитие, е в наистина важни и ключови сектори. На първо място това е реиндустриализацията на районите, изграждането на индустриални зони. Изключително важен приоритет за инвестиране от страна на Банката за развитие, е рехабилитацията и изграждането на нова ВиК инфраструктура. Зелената енергия, енергийната ефективност."