Левски София Запад започва участието си в квалификациите на Шампионската лига по футзал. Първият съперник на сините е германският първенец Вайлимдорф. Срещата е днес в 19:00 часа в зала "Арена София" и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

Шампионът на България по футзал Левски София Запад е домакин на турнира в група И.

Освен германският първенец Вайлимдорф, другите два съперника, срещу които ще се изправи Левски, са ФК Европа от Гибралтар и шампиона на Беларус Витен Орша. Само първият отбор от групата продължава към следващия етап на Шампионската лига.

"Първото място е цел, но гледаме реално. За мен, като треньор, най-важно е да си доизчистим стила на игра, да играем добре, да съм доволен като треньор, те да се наслаждават на играта и публиката да е доволна. Ще играем с отбори, които са една идея по-професионални от нас. За първото място отборът Беларус е фаворитът, тимът Германия също е добър. Доколкото знам и те привличат чужденци. Ние влизаме в битката", заяви в интервю за БНТ треньорът Свилен Иванов.

Всички мачове ще се играят в "Арена София" през тази седмица. Срещите са в сряда, четвъртък и събота, като и трите двубоя на Левски ще бъдат излъчени по БНТ 3 от 19:00 часа.