Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти

Районният съд в Царево наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на 21-годишния трафикант от Грузия, който в събота вечерта след гонка с полицията катастрофира с бус, пълен с 24 мигранти от Афганистан, Пакистан и Иран.

Той скочи в движение от буса и се укри. След 16-часово издирване беше заловен от полицията в такси в опит да напусне района на инцидента. Обвиняемият не признава вината си. Отказал е да подпиша обвинителния акт и твърди, че изобщо не е бил в района на Лозенец.

Кадри от охранителните камери, които са го забелязали да напуска района на инцидента, както и множество свидетелски показания опровергават тази версия, казаха от прокуратурата. От държавното обвинение забелязват тенденция, в която трафикантите напоследък, след като бъдат забелязани от полицията, нарочно предизвикват катастрофи в населени места, за да отклонят вниманието и да избягат.

Ако бъде признат за виновен, 21-годишния грузински гражданин може да получи наказание затвор от 2 до 10 години.