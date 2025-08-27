Витен Орша вкара 10 гола на ФК Европа

Представителят на Беларус - Витен Орша започна с убедителна победа с 10:1 срещу ФК Европа (Гибралтар) в група "Е" от квалификациите на Шампионската лига по футзал в София.



Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.

Евгени Переметин се отличи с хеттрик за успеха, а беларусите имаха сериозно превъзходство и решиха мача още през първото полувреме, след което се оттеглиха с аванс от 7:1.

Втората среща от надпреварата от първия ден в групата между домакина Левски и германския първенец Вайлимдорф започва в 19:00 часа в "Арена 8888 София".