Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със...
Чете се за: 02:52 мин.
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и...
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 03:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

Витен Орша вкара 10 гола на ФК Европа

Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Двата отбора премериха сили в група "Е" от квалификациите на Шампионската лига по футзал в София.

Представителят на Беларус - Витен Орша започна с убедителна победа с 10:1 срещу ФК Европа (Гибралтар) в група "Е" от квалификациите на Шампионската лига по футзал в София.

Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.

Евгени Переметин се отличи с хеттрик за успеха, а беларусите имаха сериозно превъзходство и решиха мача още през първото полувреме, след което се оттеглиха с аванс от 7:1.

Втората среща от надпреварата от първия ден в групата между домакина Левски и германския първенец Вайлимдорф започва в 19:00 часа в "Арена 8888 София".

Левски София Запад започва участието си в квалификациите на Шампионската лига по футзал
Левски София Запад започва участието си в квалификациите на Шампионската лига по футзал
Първият мач е днес от 19:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.
Чете се за: 01:37 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
