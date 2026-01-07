Без капитана си Димитър Илиев пловдивският Локомотив започна зимната си подготовка

Локомотив (Пловдив) стартира своята зимна подготовка. Душан Косич изведе група от 28 футболисти за първо занимание за 2026 година.

Тренировката започна с минута мълчание в памет на легендарния Димитър Пенев и се проведе на помощния терен на спортен комплекс „Локомотив“. В нея взеха участие и двете нови попълнения на „железничарите“ – Запро Динев и Мариян Вангелов, които бяха обявени от клуба в понеделник.

Освен тях, в подготовката на „черно-белите“ се включи и нападателят Георги Трифонов, който е на проби.

Капитанът на „железничарите“ Димитър Илиев пропусна първото занимание за годината. Той е претърпял хирургическа интервенция на коляното и ще бъде с шина до 22 януари.

На по-късен етап към основната група на Локомотив ще се присъединят Хуан Переа, Крист Лонгвил, Енцо Еспиноса, Лукас Риян и Франсиско Политино.

Договорите си с клуба разтрогнаха Петър Андреев, Кръстьо Банев и Владимир Медвед, а Николай Николаев официално прекрати състезателната си кариера. Ивайло Марков пък е преотстъпен в състава на Етър (Велико Търново).

Локомотив ще се готви в Пловдив до 17 януари, а след това заминава за турския курорт Белек, където тимът ще проведе лагер до 1 февруари.

По време на подготовката си „смърфовете“ ще изиграят четири контролни срещи. Футболистите на Душан Косич ще срещнат последователно Етър (Велико Търново), сръбския Напредак (Крушевац), косовския Балкани и украинския Колос (Коваливка).