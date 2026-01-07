БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БФС стартира пилотен камп за български таланти в САЩ

Подобна инициатива се реализира за първи път и има за цел разширяване и обогатяване на базата данни от български футболисти зад граница, които могат да бъдат част от националните отбори в различните възрастови групи.

Петър Карачоров
Снимка: Български футболен съюз
Българският футболен съюз стартира пилотен проект за идентифициране и проследяване на млади футболисти с български произход, живеещи извън страната. В рамките на инициативата между 8 и 11 януари в Съединените американски щати ще се проведе специализиран футболен камп, организиран в партньорство със Soccer Proxy – официален стратегически партньор на БФС за Северна Америка.

От страна на футболната централа в кампа ще участват директорът „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов и селекционерът на националния отбор на България до 15 години Петър Карачоров, които ще наблюдават изявите на подбрани деца от футболни школи от цяла Северна Америка.

Играчите ще бъдат наблюдавани по време на тренировъчни занимания и демонстративни мачове, като основният фокус ще бъде върху потенциала им за развитие и възможността в бъдеще да бъдат включени в националните селекции на България.

Подобна инициатива се реализира за първи път и има за цел разширяване и обогатяване на базата данни от български футболисти зад граница, които могат да бъдат част от националните отбори в различните възрастови групи.

Кампът в САЩ е пилотен проект, който ще бъде надграждан и реализиран и на територията на Европа – в държави като Испания, Германия, Англия и други, където има значителна концентрация на български общности и млади футболисти, развиващи се в местни школи.

