ЦСКА преотстъпи двама в Ботев Враца

ЦСКА преотстъпи крайните защитници Сейни Санянг и Мартин Стойчев в тима на Ботев Враца до края на сезон 2025/26, съобщиха от двата клуба.

"Двамата футболисти ще имат възможност да получат повече игрови минути и да продължат своето развитие през пролетния полусезон", се казва в съобщението на "червените".

Мартин Стойчев е десен защитник на 22 години. Той игра основно в дублиращия тим на ЦСКА през първия полусезон на първенството, като записа и два мача за представителния отбор. Стойчев е юноша на Септември, като игра също така за Арда Кърджали.

Сейни Санянг е ляв бранител на 22 години. Този сезон той изигра 9 мача в Първа лига и 1 мач за Купата на България с един гол с екипа на ЦСКА. Той пристигна в България през 2023 година и изигра над 50 мача с екипа на „червените“.