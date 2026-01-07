БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА преотстъпи двама в Ботев Враца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

"Двамата футболисти ще имат възможност да получат повече игрови минути и да продължат своето развитие през пролетния полусезон", се казва в съобщението на "червените".

цска подготовка
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА преотстъпи крайните защитници Сейни Санянг и Мартин Стойчев в тима на Ботев Враца до края на сезон 2025/26, съобщиха от двата клуба.

"Двамата футболисти ще имат възможност да получат повече игрови минути и да продължат своето развитие през пролетния полусезон", се казва в съобщението на "червените".

Мартин Стойчев е десен защитник на 22 години. Той игра основно в дублиращия тим на ЦСКА през първия полусезон на първенството, като записа и два мача за представителния отбор. Стойчев е юноша на Септември, като игра също така за Арда Кърджали.

Сейни Санянг е ляв бранител на 22 години. Този сезон той изигра 9 мача в Първа лига и 1 мач за Купата на България с един гол с екипа на ЦСКА. Той пристигна в България през 2023 година и изигра над 50 мача с екипа на „червените“.

#Сени Санянг #Първа лига 2025/2026 #Мартин Стойчев #ПФК Ботев Враца #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Футбол

Първата асистенция на Груев не спаси Лийдс в голово шоу срещу Нюкасъл
Първата асистенция на Груев не спаси Лийдс в голово шоу срещу Нюкасъл
Интер е зимен шампион в Италия Интер е зимен шампион в Италия
Чете се за: 01:35 мин.
Антоан Семеньо донесе успеха на Борнемут срещу Тотнъм в последния си мач за "черешките" Антоан Семеньо донесе успеха на Борнемут срещу Тотнъм в последния си мач за "черешките"
Чете се за: 02:30 мин.
Барселона попиля Атлетик Билбао по пътя към финала за Суперкупата на Испания Барселона попиля Атлетик Билбао по пътя към финала за Суперкупата на Испания
Чете се за: 03:30 мин.
Наполи измъкна точката срещу Верона Наполи измъкна точката срещу Верона
Чете се за: 01:45 мин.
Диагностицираха с рак Кевин Кигън Диагностицираха с рак Кевин Кигън
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ