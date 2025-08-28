Поставена скоба - ябълката на раздора: Как се стигна до боя прецедент в центъра на София?

Пореден случай на агресия в центъра на София. Този път скандалът е между служители на ЦГМ и двама мъже. Предполагаемата причина е поставяне на скоба при паркиране.

"При пристигането на нашите екипи саморазправата беше преустановена. Разказите на двете страни са по-скоро за възникнал конфликт и спор е дали скобата, поставена на един от автомобилите там на място е правомерно поставена. В следствие на това започва словестна саморазправа, която преминава във физическа", това разказа в "Денят започва" комисар Стефан Тотев -зам.-началник на Пето РУ СДВР.

Трима от участниците в боя са преминали през болнични заведения.

Стефан Тотев поясни, че при подобна дейност винаги е възможно да възникнат някакви конфликти и спорове, но такъв тип "конфликти не сме имали. Това е прецедент".

