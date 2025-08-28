БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Концесионери на плажа: Ще искаме капитанско право на чуждите туристи - това е абсурдно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нови правила за атракционите подготвя държавата. Те ще бъдат окомплектовани със закона след трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут в Несебър. Задължителна застраховка, контрол от акредитирана фирма, ежедневни проверки на съоръженията и строги правила при управлението на джет. Това са част от предвидените мерки, но как се приемат те от бранша.

"Това, което циркулира за капитанско е абсолютно неприложимо. То дава разрешение и възможност човек положил такъв курс и изпит успешно - да управлява плавателно средство до 40 бруто тона. Това е една голяма лодка. България се посещава от милиони чуждестранни туристи. Ние на тях капитанско ли ще искаме? Това звучи абсурдно. В Испания например такива изисквания няма", това заяви в "Денят започва" Николай Димитров, който е зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

По отношение на възрастта той каза, че 16-годишна възраст е "добра възраст за хора, които искат да управляват джет".

Ние сме на показ, ние сме контролирани, каза Димитров. Плавателните ни средства са регистрирани, както и хората, които ги ползват.

А какво се случва с тези джетове, които са частна собственост. Има дори такива, които карат без жилетки и ако се случи някакъв инцидент как ще разбереш кой го е управлявал - попита зам.-председателят на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

Димитров каза, че трябва да има синхрон между държавата и застрахователните фирми.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#концесионери на плажа #след инцидента с парасейлинг #контрол

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
2
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
4
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
6
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Общество

Поставена скоба - ябълката на раздора: Как се стигна до "прецедентния" бой в центъра на София?
Поставена скоба - ябълката на раздора: Как се стигна до "прецедентния" бой в центъра на София?
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
Чете се за: 01:02 мин.
Деца правят новини за деца: Гледайте ги в специалната секция на сайта на БНТ Деца правят новини за деца: Гледайте ги в специалната секция на сайта на БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Втори ден от работното посещение на Румен Радев в Германия
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Траур заради жертвите на стрелбата в Минеаполис
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ