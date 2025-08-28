БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Кой е "кралят на цигарите" Паскал?

У нас
Коментар на Иво Никодимов и Тихомир Безлов в "Денят започва"

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Паскал е много добре известен, както на службите, както и на хората, които добре познават нещата още от края на 80-те години - от времето, когато е работил на митницата на "Капитан Андреево". Няколко десетилетия е неговата история в контрабандата. Колкото и да е митичен той е смятан наистина и сочен за най-големия контрабандист на цигари не само в България, но и на Балканския полуостров - това каза в "Денят започва" журналистът на БНТ Иво Никодимов.

"Първите му фирми са регистрирани с потомци на гръцките комунисти. Те са дружества между българи и гърци. Първите му карго доставки са именно на пристанището в Солун, така че нищо ново и изненадващо".

Според Тихомир Безлов Паскал не е голям играч от типа на Доктора, например. Според него той е регионален играч с дълга традиция от началото на прехода. През последните години по думите му Паскал не е бил някакъв супер фактор. Безлов каза, че най-интересното при него е, че е "успял да създаде една от най-големите турбуленции в митниците и в МВР".

"Паскал със сигурност ще остави следа в нашия ъндърграунд, но това не е някакъв много голям фактор в контрабандата на цигари".

Иво Никодимов разказа, че Паскал е работил "тихичко - без да се набива на очи".

Сега разследването навлиза в най-съществената си част.

#Паскал

