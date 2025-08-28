БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черният леопард-пътешественик избра община Тутракан за следваща дестинация?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пореден сигнал за черния леопард, който за първи път беше забелязан през юни край Шумен. Този път той е видян между селата Богданци и Търновци, община Тутракан. Незабавно е свикан кризисен щаб по заповед на областния управител на Силистра Илиян Великов.

Властите апелират всички жители и гости на областта да сигнализират на телефон 112, ако забележат голямо животно от семейство котки.

"Вчера имаше един такъв сигнал. Той беше окачествен като фалшив сигнал. Не сме правили проверка по него. На 25 август около 17.00 часа пътуващ от Русе до Силистра човек е спрял на отбивка и е забелязал въпросното животно. Снимал го е веднага с телефона си и е предоставил снимки на районното управление", каза в "Денят започва" областният управител на Силистра Великов.

След подаването на сигнала на мястото е извършен оглед и организиран кризисен щаб. Следи не са открити.

От зоопарка след преглед на снимките са категорични, че става въпрос за котка, но поради лошото качество на снимките не могат да кажат какво точно е животното.

Вижте повече в прякото включване на Теодор Стамболиев

#черен леопард #Тутракан

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
3
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
6
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Регионални

Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
Чете се за: 01:50 мин.
Поставена скоба - ябълката на раздора: Как се стигна до боя прецедент в центъра на София? Поставена скоба - ябълката на раздора: Как се стигна до боя прецедент в центъра на София?
Чете се за: 01:15 мин.
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация
Чете се за: 00:32 мин.
Пожар пламна в благоевградското село Селище (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожар пламна в благоевградското село Селище (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
В 3 ферми в Раковски е открит птичи грип В 3 ферми в Раковски е открит птичи грип
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Кой е "краля на цигарите" Паскал? Кой е "краля на цигарите" Паскал?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Втори ден от работното посещение на Румен Радев в Германия
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Траур заради жертвите на стрелбата в Минеаполис
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ