БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 01:40 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

"Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор. Диалогът на най-високо ниво е важен за укрепване на доверието във всички области от взаимен интерес. Политиката в наши дни трябва да води до конкретни практически ползи. Президентството освен инвестицията на "Райнметал" работим вече година с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия", заяви президентът Румен Радев.

По думите му винаги във фокуса е било засилването на икономическото сътрудничество между България и Германия.

"Планираме да се увеличат инвестициите в България, да има нови инвестиции във важни области - самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Предстои в началото на следващия месец представители на компаниите да посетят България. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности да участваме в производството на "Еърбъс" - ще дойдат през септември в България, ще организираме срещи с българския бизнес и българското правителство. Надявам се да се възползват максимално не само от тази компания, а и от други, тези визити да не се присвояват, да се превръщат в пиар кампания за определен политически лидер, трябва да се работи", допълни Румен Радев.

Българият президент подчерта, че България има голям потенциал.

Относно това дали има ли рискове инвестицията на "Райнметал" да не се случи президентът Радев отговори: "Ако правителството не си свърши домашната работа, може да се забави".

В двореца "Белвю" в Берлин президентът Румен Радев се срещна със своя колега Франк-Валтер Щаймайер.

Двамата обсъдиха развитието на отношенията между България и Германия, възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество и инвестициите в редица области като енергетика, отбранителна промишленост, високи технологии и иновации, както и теми от дневния ред на Европейския съюз.

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България. За 2024 година стокообменът между двете страни надхвърля 12,3 млрд. евро.

Преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 са в размер на 4,109 млрд. евро.

Около 30% от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие.

Най-големите инвестиции са в секторите: Автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника.

#президента Румен Радев #Германия

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
3
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
5
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Политика

ПП: Правителството превръща Българската банка за развитие в лична банка на Борисов и Пеевски
ПП: Правителството превръща Българската банка за развитие в лична банка на Борисов и Пеевски
Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличават капитала на Българска банка за развитие с 4 милиарда лева Увеличават капитала на Българска банка за развитие с 4 милиарда лева
Чете се за: 00:52 мин.
Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:57 мин.
Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони
Чете се за: 03:22 мин.
Властта за безводието в Плевен: Няма утре да тръгне водата, но ще тръгне през следващите месеци Властта за безводието в Плевен: Няма утре да тръгне водата, но ще тръгне през следващите месеци
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана! 3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти "Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ