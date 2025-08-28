БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му

Йоана Миланова от Йоана Миланова
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Според защитника инициативата за отношенията не била на преподавателя

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Софийският районен съд остави в ареста 31-годишния учител по физическо възпитание, обвинен в педофилия. Решението на магистратите беше взето при закрити врата. Според прокуратурата през месеците юни и юли в столичен хостел учителят е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-години. Адвокатът на учителя заяви, че връзката не била по инициатива на обвиняемия и той съжалявал за случилото се.

Медии не бяха допуснати в съдебната зала. Камерите останаха далеч и от лицето на учителя, обвинен в педофилия. За него се знае, че е преподавал физическо възпитание, че е на 31 години и има малко дете. От прокуратурата заявиха след заседанието, че няма данни за извършено друго престъпление, но че има обосновано предположение за вината му в случая.

Йордан Стоянов - прокурор: "И че са налице реална опасност да продължи да върши престъпления. Повече информация няма да ви дам, тъй като заседанието ще се води при закрити врата с оглед охраняването интереса на пострадалото лице."

И за да запазим интереса на детето няма да кажем името на училището му, нито класа му. Не знаем гледната точка на родителите на момичето. Но защитната теза на обвиняемия е, че те и колегите на учителя са знаели за комуникацията между детето и мъжа. Според адвоката му инициативата за връзката не била от страна на учителя, който иначе съжалявал за случилото се.

Петър Чалъмов - адвокат: "Тя е проявявала интерес към него, те са си говорили за литературата, за спорт, за изкуство. Ходили са заедно, разхождали са се заедно и така. Съжалява за случилото се. Учителят ще си понесе тази отговорност, ние ще признаем вина и ще получим някаква условна присъда по диференцирана процедура и оттук нататък той ще се извини на родителите на момичето.

Решението, с което учителят беше оставен в ареста, не е окончателно.

#учител педофил #Софийски градски съд

Последвайте ни

