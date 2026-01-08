Френските бистра и кафенета с шанс за признание от ЮНЕСКО

Френският президент Еманюел Макрон поиска традиционните френски бистра и кафенета да бъдат вписани в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство.

Според Макрон бистрата и кафенетата са неразделна част от френския начин на живот. Това са места за срещи, разговори и споделяне на ежедневието, които съхраняват духа на френската култура и общуване.

Идеята за кандидатурата е подкрепена от професионални организации във Франция, които смятат, че тези пространства имат културна стойност, сравнима с други вече признати френски традиции.

В списъка на ЮНЕСКО вече присъстват елементи от френската култура, а сега целта е да бъде признато и социалното значение на бистрото и кафенето като символи на френската идентичност.