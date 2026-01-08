Учени са все по-близо до откриването на ДНК на Леонардо да Винчи

Международен екип от учени работи от повече от 12 години по проект, който цели да открие ДНК следи от Леонардо да Винчи и да помогне за доказване на авторството на негови произведения.

По проекта Leonardo da Vinci DNA Project изследователи анализират биологични следи от рисунки и документи, свързани с Леонардо. Сред тях е и рисунката „Младенеца“, за която все още не е напълно ясно дали е негова или на някой от учениците му.

Първоначалните резултати показват, че ДНК следите от рисунката и от писмо на негов роднина принадлежат към една и съща генетична група от Тоскана – района, където е роден Леонардо. Това обаче не е окончателно доказателство и учените подчертават, че подобни изследвания са изключително сложни.

Проблемът е, че няма сигурна ДНК проба, за която да се знае със сигурност, че е от самия Леонардо. Той няма преки потомци, а гробът му е бил разкопан още през XIX век. Затова учените търсят връзка чрез негови далечни роднини по бащина линия.

Проектът е важен и по друга причина – той поставя основите на нова научна област, наречена „артеомика“. Тя може да промени начина, по който в бъдеще се доказва автентичността на произведенията на изкуството, като към експертните мнения се добавят и биологични доказателства.

Изследователите се надяват, че методите им ще помогнат не само да се решат спорове около картини и рисунки, но и да дадат нов поглед към живота и работата на един от най-великите умове на Ренесанса.