БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учени са все по-близо до откриването на ДНК на Леонардо да Винчи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Деца
Запази
идентифицирането днк леонардо винчи напредва
Слушай новината

Международен екип от учени работи от повече от 12 години по проект, който цели да открие ДНК следи от Леонардо да Винчи и да помогне за доказване на авторството на негови произведения.

По проекта Leonardo da Vinci DNA Project изследователи анализират биологични следи от рисунки и документи, свързани с Леонардо. Сред тях е и рисунката „Младенеца“, за която все още не е напълно ясно дали е негова или на някой от учениците му.

Първоначалните резултати показват, че ДНК следите от рисунката и от писмо на негов роднина принадлежат към една и съща генетична група от Тоскана – района, където е роден Леонардо. Това обаче не е окончателно доказателство и учените подчертават, че подобни изследвания са изключително сложни.

Проблемът е, че няма сигурна ДНК проба, за която да се знае със сигурност, че е от самия Леонардо. Той няма преки потомци, а гробът му е бил разкопан още през XIX век. Затова учените търсят връзка чрез негови далечни роднини по бащина линия.

Проектът е важен и по друга причина – той поставя основите на нова научна област, наречена „артеомика“. Тя може да промени начина, по който в бъдеще се доказва автентичността на произведенията на изкуството, като към експертните мнения се добавят и биологични доказателства.

Изследователите се надяват, че методите им ще помогнат не само да се решат спорове около картини и рисунки, но и да дадат нов поглед към живота и работата на един от най-великите умове на Ренесанса.

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
3
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
5
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
6
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: По света

Камера на летище в Западна Гренландия засне Северното сияние
Камера на летище в Западна Гренландия засне Северното сияние
Галата за Китайската нова година ще се излъчва на живо по целия свят Галата за Китайската нова година ще се излъчва на живо по целия свят
Чете се за: 00:35 мин.
Носталгични технологии и ново роботакси бяха представени на технологични изложения Носталгични технологии и ново роботакси бяха представени на технологични изложения
Чете се за: 00:52 мин.
Близнаци планински горили се родиха в Конго Близнаци планински горили се родиха в Конго
Чете се за: 00:22 мин.
Бебе панда в Индонезия, родено през ноември, навърши 40 дни Бебе панда в Индонезия, родено през ноември, навърши 40 дни
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 08.01.2025 г. Новините 08.01.2025 г.
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ