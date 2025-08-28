Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър

Апелативният съд в Бургас реши мерките и на тримата обвиняеми за трагедията в Несебър, при която 8-годишно дете падна от парасейлинг, да останат без промяна.

Те обжалваха на втора инстанция наложените им мерки за неотклонение.

В ареста остават соченият за отговорник на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев. Парична гаранция в размер от 5 хил. лв. освобождава засега капитана Христо Раев.

Готова е и техническата експертиза на коланите, които са държали детето. Тя показва, че сбруята е била износена и компрометирана и това е довело до скъсване по време на полета.

Адвокатите на обвиняемите казаха, че те не бива да носят наказателна отговорност, тъй като няма регламент за подобни атракциони, а никой от тримата няма отговорността да следи за състоянието на съоръжението.

Неформалният отговорник на водната база и морякът бяха задържани под стража миналата седмица. Днес за първи път говори капитанът на лодката, който е на свобода под парична гаранция.

"Това в момента е още такъв голям шок. Просто видях как пада детето и оттам нататък всичко беше… Направихме опит да спасим майката да не скочи и тя след него. Кой върза коланите на детето? В случая това е на моряка дейност. Не е моя. Аз нямам времето изобщо да ги видя. Аз работя в тази фирма вече може би 7 или 8 години. Досега проблеми с техниката никога не сме имали. Когато капитанът каже трябва ни чисто ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, с цел безопасност, трябва ни чисто нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден е на лодката. Ние даже може би около 2-3 седмици това лято не сме работили, защото аз съм преценил, че е опасно за клиентите. Това как се случи просто въобще не знам", каза Христо Раев, капитан на лодката. БНТ: Какво показва експертизата? Изключително много е компрометирано това седло, на което е качено 8-годишното детенце и е загинало по най-трагичния начин. Точно негодно. Турско производство, няма етикет. Сега, колко е годишна, по принцип, такова производствогодността я дават в рамките на пет години, но не може да се каже. Може би е въпрос на бъдещи експертизи колко време е експлоатирана и, както казах, предвид метеорологичните условия, солта, пясъка, UV защитата, също има значение", коментира Кремена Стефанова, прокурор.

След като за пореден път адвокатите на обвиняемите прехвърлиха вината на фирмата-собственик на атракциона, от прокуратурата заявиха, че разследването е все още в начален етап и не се изключва и други лица да бъдат подведени под наказателна отговорност.