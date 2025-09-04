Пътят на България към Мондиал 2026 започва днес срещу европейския шампион Испания

Ще успее ли селекцията на Илиан Илиев да се противопостави на "Ла Фурия Роха" пред 40 000 на "Васил Левски"?
Българският национален отбор по футбол започва изключително трудния си път към Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада с исторически мач срещу Испания. За първи път двете селекции ще премерят сили в квалификация, било то за европейско или световно. Отборите са се срещали на олимпийски игри, но по това време правилата забраняват участието на професионални футболисти.
През 2025 г. България ще бъде в група с Турция, Грузия и европейския шампион. Всичко ще започне с домакинство на най-елитния възможен съперник. "Лъвовете" в исторически план пазят много лоши спомени от "Ла Фурия Роха". За Испания и до днес най-голямата победа на международно ниво е срещу България - 13:0 от 22 август 1933 г. Това е и най-голямото поражение за сънародниците ни след 100 години футбол.
Забележителното в този двубой е, че след неговия край селекционерът на Испания е освободен, а местната преса е разочарована, че „Ла Роха“ въобще е играл срещу толкова слаб съперник.
През последните около 30 години селекциите имат три срещи, а "лъвовете" стигат до 1:1 на европейското през 1996 г. Тогава Христо Стоичков и Любослав Пенев водят нападението на България, а Камата реализира единственото попадение за селекцията ни.
Христо Стоичков: Нека футболистите оставят сърцето си на терена
След това България губи с 1:6 през 1998 г. и с 0:1 в контрола в началото на новия век - през 2002 г.
От Испания вече обявиха, че Луис де ла Фуенте няма да може да разчита за предстоящия двубой на Йереми Пино, Фабиан Руис, както и на халфа на Барселона Гави. Добрата новина за България е, че всички са на разположение. Илиан Илиев допълни на пресконференцията си в сряда, че само около участието на Лукас Петков ще има въпросителни до последно.
България ще продължи в неделя с гостуване на Грузия, а срещу Испания може да продължи много негативна серия. „Лъвовете“ нямат победа в последните си пет двубоя – 3 официални и 2 контроли. Последната проверка, провела се срещу Гърция през юни, завърши с поражение с 0:4.
Испания пък за последно загуби след изпълнение на дузпи от Португалия във финала за Лига на нациите. Преди това се справи последователно в елиминационни двубои с Франция и Нидерландия.
България на практика ще опита да стори наглед невъзможното и да спечели поне точка пред пълния с 40 000 запалянковци Национален стадион „Васил Левски“.
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Студийната ни програма започва 45 минути по-рано.