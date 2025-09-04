БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Пътят на България към Мондиал 2026 започва днес срещу европейския шампион Испания

Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Ще успее ли селекцията на Илиан Илиев да се противопостави на "Ла Фурия Роха" пред 40 000 на "Васил Левски"?

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Българският национален отбор по футбол започва изключително трудния си път към Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада с исторически мач срещу Испания. За първи път двете селекции ще премерят сили в квалификация, било то за европейско или световно. Отборите са се срещали на олимпийски игри, но по това време правилата забраняват участието на професионални футболисти.

През 2025 г. България ще бъде в група с Турция, Грузия и европейския шампион. Всичко ще започне с домакинство на най-елитния възможен съперник. "Лъвовете" в исторически план пазят много лоши спомени от "Ла Фурия Роха". За Испания и до днес най-голямата победа на международно ниво е срещу България - 13:0 от 22 август 1933 г. Това е и най-голямото поражение за сънародниците ни след 100 години футбол.

Забележителното в този двубой е, че след неговия край селекционерът на Испания е освободен, а местната преса е разочарована, че „Ла Роха“ въобще е играл срещу толкова слаб съперник.

През последните около 30 години селекциите имат три срещи, а "лъвовете" стигат до 1:1 на европейското през 1996 г. Тогава Христо Стоичков и Любослав Пенев водят нападението на България, а Камата реализира единственото попадение за селекцията ни.

Христо Стоичков: Нека футболистите оставят сърцето си на терена

След това България губи с 1:6 през 1998 г. и с 0:1 в контрола в началото на новия век - през 2002 г.

От Испания вече обявиха, че Луис де ла Фуенте няма да може да разчита за предстоящия двубой на Йереми Пино, Фабиан Руис, както и на халфа на Барселона Гави. Добрата новина за България е, че всички са на разположение. Илиан Илиев допълни на пресконференцията си в сряда, че само около участието на Лукас Петков ще има въпросителни до последно.

България ще продължи в неделя с гостуване на Грузия, а срещу Испания може да продължи много негативна серия. „Лъвовете“ нямат победа в последните си пет двубоя – 3 официални и 2 контроли. Последната проверка, провела се срещу Гърция през юни, завърши с поражение с 0:4.

Испания пък за последно загуби след изпълнение на дузпи от Португалия във финала за Лига на нациите. Преди това се справи последователно в елиминационни двубои с Франция и Нидерландия.

България на практика ще опита да стори наглед невъзможното и да спечели поне точка пред пълния с 40 000 запалянковци Национален стадион „Васил Левски“.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Студийната ни програма започва 45 минути по-рано.

