Сантос обяви новия договор на Неймар

Бившият бразилски национал Неймар поднови договора си със Сантос до края на 2026 година, съобщиха официално от клуба.

32-годишният нападател бе с ключова роля за оцеляването на тима в елитната дивизия на Бразилия, отбелязвайки пет гола в последните пет мача от сезона.

„Сантос е моето място, у дома съм. С вас искам да постигна мечтите си, които все още не съм реализирал, каза Неймар след подписването на новия контракт.

През последните години бразилецът се бори с контузии, но все още има надежда, че ще бъде повикан в селекцията на Карло Анчелоти за световното първенство това лято.



След края на сезона Неймар претърпя операция за възстановяване на увреден менискус на лявото коляно и ще се възстановява „няколко месеца“.