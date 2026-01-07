БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сантос обяви новия договор на Неймар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Нападателят се обвърза с клуба на сърцето си.

хеттрик неймар донесе ценен успех сантош
Слушай новината

Бившият бразилски национал Неймар поднови договора си със Сантос до края на 2026 година, съобщиха официално от клуба.

32-годишният нападател бе с ключова роля за оцеляването на тима в елитната дивизия на Бразилия, отбелязвайки пет гола в последните пет мача от сезона.

„Сантос е моето място, у дома съм. С вас искам да постигна мечтите си, които все още не съм реализирал, каза Неймар след подписването на новия контракт.

През последните години бразилецът се бори с контузии, но все още има надежда, че ще бъде повикан в селекцията на Карло Анчелоти за световното първенство това лято.

След края на сезона Неймар претърпя операция за възстановяване на увреден менискус на лявото коляно и ще се възстановява „няколко месеца“.

#Сантос #Неймар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Световен футбол

Истории от Световните първенства – 1974
Истории от Световните първенства – 1974
Кот д'Ивоар затвори четвъртфиналите на Купата на африканските нации Кот д'Ивоар затвори четвъртфиналите на Купата на африканските нации
Чете се за: 00:37 мин.
Алжир се класира за четвъртфиналите след продължения Алжир се класира за четвъртфиналите след продължения
Чете се за: 01:20 мин.
Суперкупата на Испания отново в Саудитска Арабия: какво да очакваме? Суперкупата на Испания отново в Саудитска Арабия: какво да очакваме?
Чете се за: 05:25 мин.
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.
Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ