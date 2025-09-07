Зураб Кизанишвили: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата

Зураб Кизанишвили остана доволен от представянето на националния отбор на Грузия след първата победа в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Футболистите на Грузия отказаха България с 3:0 на стадион “Борис Пейчадзе“ в Тбилиси.

Пред БНТ помощник-треньорът на „кръстоносците“ сподели, че нищо не се е знаело при резултат 0:0.

"Мачът стартира трудно и изненадващо за нас, не очаквахме подобна игра от българския тим, но след това отборът ни се събуди и заиграхме футболът, който може. Това беше нашата цел – да реализираме голове до полувремето и успяхме да го направим. Знаехме, че България ще опита да играе агресивно и го показа. Благодаря на моите играчи, че отговориха на това. До момента, в който резултатът беше 0:0, не се знаеше накъде ще тръгнат нещата, но Хвича Кварацхелияреализира и всичко беше в наша посока", каза той.

Наставникът коментира и промените, които бяха направени в българския състав преди началото на мача.

„Видяхме пет промени в титулярния отбор на България, но след мача с Испания и идването тук очаквахме да има проблеми. Горе-долу нещата на българския тим се получиха, както ние ги мислехме. Успяхме да отбележим първите два гола и това помогна много“, заяви Завиташвили.

