Хвича Кварацхелия: Опитвахме да отбележим гол и съумяхме да го направим

За нас беше много важно да започнем силно в този двубой. Играхме достатъчно дълго с топката, опитвахме да отбележим гол и съумяхме да го направим. Това каза Хвича Кварацхелия пред камерата на БНТ в Тбилиси.

Грузия спечели домакинството си на България с 3:0 и нанесе второ поредно поражение на тима ни в световните квалификации след загубата от Испания преди три дни със същия резултат. България остава на последна позиция в групата си, а грузинците записаха първи актив в кампанията.

Играчът на Пари Сен Жермен заяви още, че отборът е щастлив и заради победата на баскетболния тим на Грузия, който отстрани Франция на осминафиналите на европейското първенство.

"Видяхме на екрана, че сме спечелили осминафинала на европейското първенство срещу Франция. Всички в Грузия могат да бъдат много щастливи от резултатите на спортните ни отбори днес. Ние сме много щастливи за тях и им пожелаваме успех", завърши Хвича Кварацхелия.

