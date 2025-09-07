Росен Божинов: Поуките са, че трябва да бъдем по-агресивни и по-концентрирани

Росен Божинов дебютира като титуляр за националния отбор на България. Той коментира пред БНТ загубата от Грузия с 0:3 във втория мач от световните квалификации.

"Видяхме всички, започнахме много добре мача и съм много ядосан, защото направихме наши грешки. Вкараха ни грузинците два гола от наши грешки и мачът се развие по начин, по който ние не искахме", заяви младият футболист.

"Аз не мисля, че давахме много инициативата в първите минути. Направихме грешка и опитахме да изнесем топката. Грузинците се възползваха от нашата грешка, вкараха и вече, когато вкараха гола имаха лека преднина и взеха нещата в тяхната инициатива", добави той.

"Поуките са, че трябва да бъдеме по-агресивни и да бъдеме по-концентрирани, когато водим топката. Ако искаме да играеме футбол, можем да го правиме, но само трябва да сме концентрирани когато държим топката", обясни Росен Божинов.

Вижте интервюто във видеото!