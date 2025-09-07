БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

Росен Божинов: Поуките са, че трябва да бъдем по-агресивни и по-концентрирани

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Българският национален отбор по футбол допусна второ поражение в квалификациите за световното първенство през 2026 година. Селекцията на Илиан Илиев отстъпи пред Грузия с 0:3 в среща от втория кръг в група Е в Тбилиси.

Росен Божинов дебютира като титуляр за националния отбор на България. Той коментира пред БНТ загубата от Грузия с 0:3 във втория мач от световните квалификации.

"Видяхме всички, започнахме много добре мача и съм много ядосан, защото направихме наши грешки. Вкараха ни грузинците два гола от наши грешки и мачът се развие по начин, по който ние не искахме", заяви младият футболист.

"Аз не мисля, че давахме много инициативата в първите минути. Направихме грешка и опитахме да изнесем топката. Грузинците се възползваха от нашата грешка, вкараха и вече, когато вкараха гола имаха лека преднина и взеха нещата в тяхната инициатива", добави той.

"Поуките са, че трябва да бъдеме по-агресивни и да бъдеме по-концентрирани, когато водим топката. Ако искаме да играеме футбол, можем да го правиме, но само трябва да сме концентрирани когато държим топката", обясни Росен Божинов.

Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
