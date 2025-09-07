Георги Миланов: Опитваме се, правим всичко възможно, но на този етап, това е

Мачът първите 10, 15 минути почна равностойно. Имахме една страхотна възможност на Марин Петков. Момчето я изигра по-добър начин, но техният вратар показа голяма класа и спаси. Може би, ако там беше станал гол, щеше да има още по-голяма увереност в нас. Това каза Георги Миланов пред БНТ след загубата от Грузия с 0:3 във втория мач от световните квалификации в Тбилиси. България остава на последна позиция в групата си, а грузинците записаха първи актив в кампанията.

"Головете, които ги допуснахме, наистина са неприятни от наши грешки, ще трябва да си поемем отговорността за това нещо. И за това резултата е такъв какъвто е. Не може да се сърдим на никой", заключи капитанът на България.

"Виждате, групата ни е изключително тежка. Всички хора, които гледат футбол знаят класата на отборите, срещу които играеме. Имаме много млади момчета. Дали си млад, дали си стар, когато допуснеш грешка е неприятно. И може би, когато мачът върви в едно русло, чакаме нашия момент да направим нещо, и когато допуснем такъв гол, наистина малко, но не трябва да ни пада гарда, но явно видно е, че на моменти ни пада гарда. Опитваме се, правим всичко възможно, но на този етап, това е", добави Миланов.

На въпрос има ли нещо положително след загубата днес от Грузия, той отговори:

"Положително за мен няма как да има всяка една загуба. Независимо от кой падаме, когато загубим, трябва да си понесем отговорността всички на терена. Правим всичко възможно и когато загубиш не е приятно", завърши Миланов.

Вижте интервюто във видеото!