Илиан Илиев: Подарихме им трите гола на грузинците

Илиан Илиев е на мнение, че българският национален отбор по футбол е подарил и трите гола на Грузия в световните квалификации. Българите допуснаха поражение срещу грузинците с 0:3 на стадион „Борис Пейдчадзе“ в Тбилиси. Националният селекционер отбеляза че „лъвовете“ са имали своите моменти в началото, но не са се възползвали от нервността в редиците на грузинците.

Пред БНТ треньорът не пропусна да говори и за класата на „кръстоносците“.

„Не мисля, че се повтори сценарият от първото полувреме на мач с Испания. Испанците влязоха още от началото ни пресираха, създаваха ситуации и вкараха рано. В този мач се получи обратното. Аз мисля, че влязохме по-добре в мача, създадохме ситуации, знаехме, че има нервност при домакините от първия резултат, който получиха на свой терен. Изиграхме първите 15, 20 минути перфектно, можехме да отбележим при ситуацията на Марин Петков. Рядко срещу нас пропускат такива ситуации, но се случва. Както обичаме да казваме, подарихме им и трите гола. Имаха ситуации, когато на футболисти от тяхната класа им създадеш пространства, могат да създадат положения. И трите гола на грузинците са подарени“, коментира той.

Опитният специалист отново обърна внимание на липсата на самочувствие при „трикольорите“, когато им липсва вдъхновение.

„Тук вече не опира толкова до нагласа за мача и подготовка от това какво трябва да се случи, а до самочувствие и това нещо, което постоянно говорим, че когато нямаме вдъхновение от някаква добра ситуация да се вдигнем и ни натиснат, нашият тонус пада след първия гол. Това не е добре. Пак казвам, подарихме им победата, въпреки че са добър отбор. За съжаление, не използвахме притеснението, което имаше при тях в началото. Дадохме им да се успокоят с първия гол“, каза Илиев.

Наставникът обясни и за промените в състава преди началото на мача:

„Преди имаше поне 4 дни преди мачовете, а сега са 3, плюс пътуване. Ивайло Чочев каза, че трудно може да изиграе и двата мача на тези години като титуляр. Илия Груев също имаше проблеми, до последно беше под въпрос дали да започне или да е резерва. Говорихме с него, но той влезе и се справи. Надявам се да няма някакви последствия от това, че игра с тези проблеми, които има.“

„Естествено, че нещата се трупат, особено когато си видял, че си бил близо да постигнеш нещо по-добро и изведнъж пак 3:0. Това е психологически проблем. Някои момчета, които показаха самочувствие на мача с Испания, тук бяха на коренно различно ниво. Това говори за липса на самочувствие от резултатите в последно време и от тежестта със съперниците, които срещаш“, заяви Илиев.

