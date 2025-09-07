Антон Недялков: Грузия си изигра по-добре ситуациите, имаха малко повече късмет

Грузия си изигра по-добре ситуациите. Имаха малко повече късмет. Аз смятам, че наистина изиграхме много по-добър мач, отколкото предния с Испания. Но има и доста работа. Имаме доста неща, които трябва да подобряваме като индивидуалност, колектив, отборна игра. Може би заради това се и допускат тези нелепи голове.

Това каза Антон Недялков пред БНТ след поражението от Грузия с 0:3 в Тбилиси.

"Аз смятам, че като цяло нивото в българския футбол не е толкова добро. Ако гледаме реално на нещата, не може само два-три отбора в България да се опитват да "дърпат каруцата" и да очакваме българският футбол да се развива. Трябва и другите отбори да подпомагат, да налагат българските играчи, да им дават повече игрово време, за да може състоянието им да се подобрява и да може да се развиваме и ние като национален отбор. Всички отбори, половината им футболисти играят в Европа", заяви играчът на Лудогорец.

"И ако нямаме добри играчи в националния отбор, които да показват добра класа, за да може да се надиграваме, а не да казваме, че класата ни не е достатъчна и трябва винаги да компенсираме с отборна игра, да, отборната игра е много важно нещо, и характерът, и отговорността е много важна, но също трябва да ги развиваме тези играчи по някакъв начин", продължи той.

Недялков се обърна към младите в отбора:

"Това е пътят. Не трябва да спират да работят, да искат да се развиват. Аз им пожелавам успех, защото виждам в тях качество, и ако те не спрат да работят и ако продължат да работят в такъв план, в който да искат да се развиват, аз мисля, че имат много добро бъдеще. И те ще бъдат основен фактор и стълба в защитата на България."

