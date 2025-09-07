Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на останалите без дом след пожара в Трънско

Над 60 изгорели къщи и постройки и 10 000 декара опожарена гора - това е равносметката след големия пожар в района на Трън в края на юли. Днес местната управа и доброволци направиха голям благотворителен концерт в помощ на пострадалите. Как се възстановява цял един живот, след като пламъците поглъщат всичко?

Гошко Благоев, жител на Рани луг: "Направо ад, аз бях целият обгорен, тука бех опърлен, тука навсякъде имах рани. Но не ми пука, отгоре пада всичко, аз гасим."

На 26 юли полето до трънското село Слишовци се пали. Подклаждан от силен вятър, огънят бързо се разгаря и обхваща къщите в няколко села. В пожара Гошко Благоев губи част от покрива на къщата , стопанството си, а с него и десетки зайци и кокошки.

Гошко Благоев, жител на Рани луг: "Тази година ни разказа играта. Направо ни разби от всякъде. Изгоря селото."

При съседите на Гошко щетите също са сериозни.

Гошко Благоев, жител на Рани луг: "Хората купиха мястото, облагородиха го, направиха го кукла. Ако знаеш колко пари вкараха там, за тях ми е най-много жал."

Равносметката - десетки имоти са унищожени, пожарът е засегнал близо 10 000 декара гора. Сега хората бързат да поправят домовете си преди зимата.

Цветислава Цветкова, кмет на Община Трън: "Имаме около 61 пострадали сгради, говорим не само за домове на хора, говорим за стопански постройки, бараки, и т.н. Това, което към момента е свършено - дадени са помощи на хората, които са по постоянен адрес в населените места. Част от тях започнаха възстановяването с наша помощ и подкрепа."

В подкрепа на пострадалите се включиха над 30 изпълнители и 100 участници в голям благотворителен концерт.

Лиляна Галевска, народна певица: "Господ бави, но не забравя. И аз искам да призова всички хора да дадат по малко за този благотворителен концерт, който сега го правим. Да откликнем и да забравим това, което са направили някои."

До момента са събрани близо 120 000 лева, които обаче са недостатъчни, за да покрият всички щети.