БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото отчитат от ПСС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През летния сезон в страната се наблюдава ръст на акциите на Планинската спасителна служба. Темата отново поставя въпроса за подготовката на туристите, която според експертите често е незадоволителна. С увеличаването на туристите в планините, за жалост, растат и акциите, казват спасителите.

"Водещи сред планините са Рила, Пирин, Стара планина и Витоша. Може би 10% завишение на акциите ще имаме за този сезон, за тази година като цяло. Към момента имаме отчетени около 180 акции, докато за миналата година общо са били 193. Остават още три месеца до края на годината, така че мисля, че ще бъдем с около 10% завишение", каза в "Денят започва" председателят на ПСС към БЧК Александър Весков.

Той допълни, че водещ по спасителни акции е отрядът в Банско, следван от Дупница, Самоков и София:

"Моето лично мнение е, че завишението се дължи изцяло на повишения брой туристи в планината."

Според Весков все повече хора излизат в планината подготвени, но това не елиминира риска:

"Не бих казал, че основната причина за нещастните случаи в планината са неподготвените хора. Комплексни са – понякога въпрос на късмет, понякога на лоша екипировка."

Феноменът с туристи по джапанки обаче остава. За съжаление, и ще продължава най-вероятно още дълги години, признават спасителите.

Значително нарастване се отчита и при използването на медицински хеликоптер.

"Имаме 18 акции до момента, което е доста впечатляващо, имайки предвид, че в предни години сме имали по един-два случая годишно", обясни Весков.

Според него това значително улеснява работата на спасителите:

"Определено, хеликоптерните акции много помагат на дългите и тежки акции, защото, респективно, като е тежка една акция, тя става и дълга."

За съжаление, през тази година се наблюдава и ръст на смъртните случаи в планината. Често причината е здравословна.

"Помня конкретно за летния сезон много ситуации с повишено кръвно налягане, дори инфаркти", каза Весков.

Неговият съвет към туристите е категоричен:

"Човек, който не се чувства добре, не трябва в никакъв случай да предприема изкачвания в планината. Проверявайте си кръвното налягане, следете си параметрите и ако не се чувствате добре, по-добре останете долу, отколкото да поемате риск."

С наближаването на зимния сезон спасителите се подготвят за още по-тежки акции.

"От тук нататък предстоят едни от най-тежките месеци за нас, понеже денят става по-къс, температурите по-ниски, а рисковете се увеличават. С първия сняг започват зимните акции, но без достатъчно сняг, за да използваме шейни и ски. Това усложнява нашата дейност", поясни той.

Най-трудни остават преходните сезони – пролет и есен. Тогава достъпът е доста затруднен, което усложнява допълнително действията на спасителите.

Вижте прякото включване на Али Мисанков

#спасителни акции #ПСС към БЧК #ПСС

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
3
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
4
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
5
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
6
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Пълното лунно затъмнение наблюдаваха любители на астрономията в Смолян
Пълното лунно затъмнение наблюдаваха любители на астрономията в Смолян
Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден
Чете се за: 00:25 мин.
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:47 мин.
Запушена тръба създава проблеми от години на варненския плаж Кабакум Запушена тръба създава проблеми от години на варненския плаж Кабакум
Чете се за: 02:15 мин.
11 дни продължава борбата с огъня в Рила 11 дни продължава борбата с огъня в Рила
Чете се за: 00:52 мин.
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на останалите без дом след пожара в Трънско Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на останалите без дом след пожара в Трънско
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Празнуваме Рождество Богородично Празнуваме Рождество Богородично
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ