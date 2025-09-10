БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:32 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Горещо остава и днес, но утре си вземете чадър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще бъде още по-горещо, в сравнение с вчера, с максимални температури между 29 и 34°, в София – около 30, по Черноморието - от 26 до 28°. Ще бъде предимно слънчево.

В повечето райони вятърът ще бъде слаб, в източните – умерен и ще остане с посока от изток-югоизток.

И утре в по-голямата част от страната ще остане горещо, с максимални температури между 28° и 33°, в София - около 29°. Но ще има и гръмотевични бури, и много валежи, първо в Западна България, а до вечерта – и в източните райони.

Очакват се локално значителни количества, градушки и временно усилване на вятъра. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена от мъгли, а през деня ще бъде предимно облачно и ветровито, с умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Гръмотевични бури и валежи, временно интензивни и значителни по количество, ще има утре и в планините, с най-малка вероятност в масивите от Източна България.

През следващите дни времето ще остане променливо, в много райони с валежи. В петък ще вали на много места в страната, отново локално интензивно, в събота – главно в планините и в планинските райони. В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня, през нощта срещу понеделник, както и в понеделник, отново на много места в страната се очакват валежи. Температурите в близките дни постепенно ще се понижават.

#времето #валежи #чадър #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
1
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
2
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
4
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
6
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Времето

Отива ли си лятото?
Отива ли си лятото?
Слънчево, с изолирани превалявания следобед Слънчево, с изолирани превалявания следобед
Чете се за: 01:45 мин.
Валежи и захлаждане ни очакват в края на седмицата Валежи и захлаждане ни очакват в края на седмицата
Чете се за: 01:45 мин.
Валежи и захлаждане се очакват след средата на седмицата Валежи и захлаждане се очакват след средата на седмицата
Чете се за: 02:32 мин.
Новата септемврийска седмица започва със слънчево и топло време Новата септемврийска седмица започва със слънчево и топло време
Чете се за: 01:30 мин.
Слънчево и топло време и през новата седмица Слънчево и топло време и през новата седмица
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за...
Чете се за: 05:07 мин.
Европа
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ