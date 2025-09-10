Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО

Остро осъждаме това деяние на руската страна, то е недопустимо от гледна точка на международното право и НАТО си запазва правото да вземе всички мерки, за да ги неутрализира. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов, след като Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу Украйна. За първи път от началото на войната натовска армия влиза в съприкосновение с руски военни активи. За кратко бяха затворени основните летища на страната.

Запрянов нарече "провокация" действията на Москва.

"Това е провокация, нарушение на международното право по отношение на суверенитета на въздушното пространство на всяка една държава, още повече, че ние имаме въздушно пространство на Алианса, въздушното пространство на страните-членки са част от общото въздушно пространство. Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това не е директна атака към цели на територията на Полша, ако имаше такава атака - това значи член 5 и реално обстановката щеше да ескалира до задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии, но по никакъв начин това не им позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от териториите на други държави. И Румъния има проблеми с руски дронове, особено в близост в делтата на Дунав. НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични - ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати и те ще бъдат сваляне. Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и Полша правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация. "