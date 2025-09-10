БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:32 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Остро осъждаме това деяние на руската страна, то е недопустимо от гледна точка на международното право и НАТО си запазва правото да вземе всички мерки, за да ги неутрализира. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов, след като Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу Украйна. За първи път от началото на войната натовска армия влиза в съприкосновение с руски военни активи. За кратко бяха затворени основните летища на страната.

Запрянов нарече "провокация" действията на Москва.

"Това е провокация, нарушение на международното право по отношение на суверенитета на въздушното пространство на всяка една държава, още повече, че ние имаме въздушно пространство на Алианса, въздушното пространство на страните-членки са част от общото въздушно пространство. Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това не е директна атака към цели на територията на Полша, ако имаше такава атака - това значи член 5 и реално обстановката щеше да ескалира до задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии, но по никакъв начин това не им позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от териториите на други държави. И Румъния има проблеми с руски дронове, особено в близост в делтата на Дунав. НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични - ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати и те ще бъдат сваляне. Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и Полша правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация. "

"Аз мисля подобни ескалации повече да не се случват, наблядаваме нашето въздушно пространство и имаме готовност за реакция с наши сили и със сили на съюзниците. Руската страна по този начин влошава диалога с НАТО, това са враждебни действия по отношение на територията на НАТО", посочи още военният министър.

Последвайте ни

ТОП 24

От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
1
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
2
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
4
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
6
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Политика

Опозицията настоява за оставката на вътрешния министър след побоя в Русе
Опозицията настоява за оставката на вътрешния министър след побоя в Русе
Освободиха от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев Освободиха от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев
Чете се за: 00:17 мин.
Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ" Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ"
Чете се за: 01:15 мин.
Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане
Чете се за: 02:20 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Парламентът отхвърли искането на ПП-ДБ да бъде изслушан премиерът във връзка с побоя на шефа на полицията в Русе Парламентът отхвърли искането на ПП-ДБ да бъде изслушан премиерът във връзка с побоя на шефа на полицията в Русе
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за...
Чете се за: 05:07 мин.
Европа
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ