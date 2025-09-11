Президентът Румен Радев: България става все по-видима на инвестиционната карта на германския бизнес

България е все по-видима на германската инвестиционна карта и все по-привлекателна за германските компании, много от които реинвестират своята печалба и изнасят научно-изследователски развойни центрове у нас. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща на "Дондуков" 2 с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия (BWA). Представители на германски компании, работещи в сферата на електрическата мобилност, инфраструктурата, индустриалното проектиране, банковото дело, туризма и системите за сигурност, базирани на изкуствен интелект, са на посещение в България по покана на държавния глава. Посещението е с цел проучване на възможности за реализация на инвестиции у нас. Участниците в срещата запознаха държавния глава със своите дейности, като изразиха интереса си за сътрудничество със страната ни и с българския бизнес.

Румен Радев припомни за посещението си във Федерална република Германия през миналия месец и срещата си с президента Франк-Валтер Щайнмайер, по време на която беше изразено общо убеждение за огромния потенциал за разширяване и задълбочаване на ползотворното сътрудничество между България и Германия. Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България. Стокообменът между двете страни расте непрекъснато и за 2024 г. надхвърля 12 млрд. евро, като в страната ни работят близо 4000 германски компании.

"Продължаваме да работим за разширяване на това сътрудничество на най-високо политическо ниво", подчерта президентът и добави, че визитата на германската бизнес асоциация допринася за установяването и развитието на взаимноизгодни и ползотворни партньорства.

Румен Радев допълни, че след днешните разговори скоро предстоят такива и с други германски компании от транспортния сектор и авиационната индустрия.

Президентът подчерта предимствата на страната ни за привличане на чуждестранни инвестиции, сред които са стратегическото географско положение, високо квалифицираната работна сила, ниските оперативни и данъчни разходи, добре развитите индустриални зони. Румен Радев изтъкна, че германските компании, които работят у нас, допринасят за българската икономика не само с откриването на нови работни места, но и чрез внедряването на ефективни бизнес и управленски модели. За задълбочаване на двустранното партньорство допринася и активният научен и образователен обмен между България и Германия.

Снимки: Президентство

Председателят на управителния съвет на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия Михаел Шуман благодари на президента за поканата към германската делегация да посети България. Той припомни проведените от българския държавен глава разговори с представителите на BWA по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година и посещението на президента в Германия през август. „Това посещение остави много положително впечатление както в политическите кръгове, така и в икономическите“, посочи Шуман, като открои потенциала за успешно партньорство и германски инвестиции в България в редица сектори, включително в сферата на сигурността и отбраната.