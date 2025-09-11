БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Румен Радев: България става все по-видима на инвестиционната карта на германския бизнес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази
президентът румен радев българия става все видима инвестиционната карта германския бизнес
Слушай новината

България е все по-видима на германската инвестиционна карта и все по-привлекателна за германските компании, много от които реинвестират своята печалба и изнасят научно-изследователски развойни центрове у нас. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща на "Дондуков" 2 с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия (BWA). Представители на германски компании, работещи в сферата на електрическата мобилност, инфраструктурата, индустриалното проектиране, банковото дело, туризма и системите за сигурност, базирани на изкуствен интелект, са на посещение в България по покана на държавния глава. Посещението е с цел проучване на възможности за реализация на инвестиции у нас. Участниците в срещата запознаха държавния глава със своите дейности, като изразиха интереса си за сътрудничество със страната ни и с българския бизнес.

Румен Радев припомни за посещението си във Федерална република Германия през миналия месец и срещата си с президента Франк-Валтер Щайнмайер, по време на която беше изразено общо убеждение за огромния потенциал за разширяване и задълбочаване на ползотворното сътрудничество между България и Германия. Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България. Стокообменът между двете страни расте непрекъснато и за 2024 г. надхвърля 12 млрд. евро, като в страната ни работят близо 4000 германски компании.

"Продължаваме да работим за разширяване на това сътрудничество на най-високо политическо ниво", подчерта президентът и добави, че визитата на германската бизнес асоциация допринася за установяването и развитието на взаимноизгодни и ползотворни партньорства.

Румен Радев допълни, че след днешните разговори скоро предстоят такива и с други германски компании от транспортния сектор и авиационната индустрия.

Президентът подчерта предимствата на страната ни за привличане на чуждестранни инвестиции, сред които са стратегическото географско положение, високо квалифицираната работна сила, ниските оперативни и данъчни разходи, добре развитите индустриални зони. Румен Радев изтъкна, че германските компании, които работят у нас, допринасят за българската икономика не само с откриването на нови работни места, но и чрез внедряването на ефективни бизнес и управленски модели. За задълбочаване на двустранното партньорство допринася и активният научен и образователен обмен между България и Германия.

Снимки: Президентство

Председателят на управителния съвет на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия Михаел Шуман благодари на президента за поканата към германската делегация да посети България. Той припомни проведените от българския държавен глава разговори с представителите на BWA по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година и посещението на президента в Германия през август. „Това посещение остави много положително впечатление както в политическите кръгове, така и в икономическите“, посочи Шуман, като открои потенциала за успешно партньорство и германски инвестиции в България в редица сектори, включително в сферата на сигурността и отбраната.

"България се възприемаше основно като партньор в туристическия бранш, но България има потенциал и в инфраструктурните проекти, енергетиката, в аграрния сектор, в сферата на услугите, в сферата на развойната и научната дейност и образованието", допълни още Михаел Шуман.

# Германия #президента Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
1
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
2
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Политика

Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Как реагира българският парламент след нахлуването на руските дронове в Полша? Как реагира българският парламент след нахлуването на руските дронове в Полша?
Чете се за: 02:25 мин.
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
Лидерът на "Възраждане" разкритикува ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, че бавят петия вот на недоверие Лидерът на "Възраждане" разкритикува ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, че бавят петия вот на недоверие
Чете се за: 01:30 мин.
НА ЖИВО: Парламентът ще гласува промени в Закона за морските пространства НА ЖИВО: Парламентът ще гласува промени в Закона за морските пространства
Чете се за: 04:22 мин.
Драгомир Стойнев: Не може да се говори за оставка на вътрешния министър Драгомир Стойнев: Не може да се говори за оставка на вътрешния министър
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ