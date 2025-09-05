БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Голям шлем
Запази

Александър Василев и Иван Иванов ще се изправят един срещу друг в изцяло български финал на US Open!

Иван Иванов, Александър Василев
Снимка: Sergio Llamera ITF
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българската мечта се превърна в реалност!

Александър Василев и Иван Иванов ще се изправят един срещу друг в изцяло български финал на последния за годината турнир от Големия шлем при юношите US Open!

Поставеният под №5 Василев преодоля трудно начало, за да елиминира бразилеца Луис Гуто Мигел с 2:6, 6:1, 6:0 за час и 39 минути и да се класира за финал от Шлема за първи път в своята кариера.

Съдбата не бе на наша страна, когато 18-годишният Василев и 16-годишният Иванов стигнаха до полуфиналите на Уимбълдън. Тогава Иван Иванов провървя целия път до трофея на "Ол Ингланд Клъб", но Александър Василев бе спрян от американеца Ронит Карки. Сега обаче двамата ни най-големи таланти ще ни зарадват с един невероятен финал в Ню Йорк.

Василев не успя да намери ритъма на сервиса си в първата част, като той загуби цели три пъти подаването си за крайното 2:6.

В следващите два сета обаче българинът бе абсолютно безкомпромисен, давайки един единствен гейм на бразилеца. При 5:0 в третата част Василев пропусна първите си две възможности да затвори мача, но с третата си - той сложи точка на спора и пренаписа историята на родния тенис.

