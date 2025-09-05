ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open

Българската мечта се превърна в реалност!

Александър Василев и Иван Иванов ще се изправят един срещу друг в изцяло български финал на последния за годината турнир от Големия шлем при юношите US Open!

Поставеният под №5 Василев преодоля трудно начало, за да елиминира бразилеца Луис Гуто Мигел с 2:6, 6:1, 6:0 за час и 39 минути и да се класира за финал от Шлема за първи път в своята кариера.

Съдбата не бе на наша страна, когато 18-годишният Василев и 16-годишният Иванов стигнаха до полуфиналите на Уимбълдън. Тогава Иван Иванов провървя целия път до трофея на "Ол Ингланд Клъб", но Александър Василев бе спрян от американеца Ронит Карки. Сега обаче двамата ни най-големи таланти ще ни зарадват с един невероятен финал в Ню Йорк.

Василев не успя да намери ритъма на сервиса си в първата част, като той загуби цели три пъти подаването си за крайното 2:6.

В следващите два сета обаче българинът бе абсолютно безкомпромисен, давайки един единствен гейм на бразилеца. При 5:0 в третата част Василев пропусна първите си две възможности да затвори мача, но с третата си - той сложи точка на спора и пренаписа историята на родния тенис.