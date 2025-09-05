Безпощаден Иван Иванов е на втори финал от Големия шлем

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След триумфа на Уимбълдън, 16-годишният българин сега ще спори и за трофея на US Open.

иван иванов ndash новата звезда българския тенис
Снимка: БТА
Слушай новината

Безпощаден Иван Иванов се класира за втория си пореден финал на турнир от Големия шлем при юношите. След триумфа на Уимбълдън, 16-годишният българин сега ще спори и за трофея на US Open. Поставеният под №1 в схемата отказа изненадата Зангар Нурланули (Казахстан) след 6:1, 6:4 за 77 минути.

Така Иванов е на път да се изравни с най-успешния български тенисист за всички времена Григор Димитров с по две титли от Големия шлем при юношите, при това на едни и същи турнири. Бившият №3 в света триумфира на Уимбълдън и US Open през 2008 г.

Лидерът в световната ранглиста при юношите загатна още от самото начало накъде ще тръгне двубоя, след като поведе с 5:0. И макар че казахът спечели гейм, то Иванов затвори сета с 6:1.

Българинът спечели три последователни гейма за 3:1 във втората част, но Нурланули надигна глава и изравни. Иванов обаче реализира рибрейк и си върна предимството. При 5:3 и подаване на казаха българинът пропусна четири точки да затвори двубоя веднага, а след това трябваше да спасява и две точки за пробив при 5:4, но той запази хладнокръвие и окончателно елиминира съперника си след малко повече от час.

Съперникът на Иван Иванов в битката за титлата ще стане ясен малко по-късно. Мечтата за български финал все още е жива, тъй като Александър Василев вкара полуфинала си с Луис Гуто Мигел в трети сет (2:6, 6:1).

Уникално! Българинът Иван Иванов е шампион на Уимбълдън!
Уникално! Българинът Иван Иванов е шампион на Уимбълдън!
Тийнейджърът не загуби сет по пътя към трофея.
Чете се за: 02:15 мин.
