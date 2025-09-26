БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте акцентите от речта на премиера Росен Желязков пред...
Чете се за: 02:35 мин.
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху...
Чете се за: 03:42 мин.
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще...
Чете се за: 02:42 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Гол на Хуан Переа преди почивката се оказа достатъчен на домакините да вземат трите точки.

Локомотив Пловдив – Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Пловдив победи Левски с 1:0 в среща от десетия кръг на Първа лига. По този начин „черно-белите“ нанесоха първо поражение на „сините“ в първенството и се доближиха само на точка от тях в класирането.

Единственото попадение в срещата реализира Хуан Переа в 33-ата минута. Централният нападател на Локо се възползва от груба грешка при изнасянето на топката на левия краен защитник на Левски – Майкон, успя да открадне топката и от добра позиция с левия крак шутира по земя покрай Светослав Вутов, който безпомощно изгледа как топката влиза в мрежата зад него.

За Локомотив победата е пета от началото на сезона. „Смърфовете“ имат на сметката си 19 точки, като изостават с три от временния лидер ЦСКА 1948.

В 5-ата минута Мустафа Сангаре показа своята скорост, като надбяга двама футболисти на Локомотив отдясно и се озова на изгодна позиция, но Боян Милосавлевич бързо скъси дистанцията и успя да отрази.

В 12-ата минута домакините отговориха с плътен изстрел на Ефе Али от над 30 метра, попаднал право в ръцете на Светослав Вуцов. Точно след половин час игра „сините“ отиграха добре заучена ситуация от пряк свободен удар, при която Марин Петков центрира към Кристиан Димитров, чийто изстрел с глава обаче нямаше как да затрудни стража на „железничарите“.

„Черно-белите“ поведоха в резултата в 33-ата минута. Майкон сбърка при опит за изчистване от собствената половина, притиснат от Хуан Переа, който се пребори за топката, влезе към наказателното поле и завърши прецизно в долния ляв ъгъл на Вуцов за 1:0. При този резултат дойде и почивката.

Осем минути след подновяването на играта през втората част домакините пропуснаха отличен шанс да удвоят аванса си. Енцо Еспиноса даде дълго диагонално подаване към Лами в наказателното поле, където Светослав Вуцов се размина с топката, но нападателят на „смърфовете“ реши да връща към Умарбаев вместо да стреля и сгреши.

В 63-ата минута играчите на треньора Душан Косич разгърнаха добра атака отляво с комбинация между Умарбаев и Переа, който комбинира с Лами, а той от своя страна остави за Каталин Иту, чийто шут обаче бе избит с крак от вратаря на „сините“. До края на мача столичният тим притисна своя съперник в търсене на изравнително попадение, но не успяха да стигнат до такова.

Първа лига: Локомотив Пловдив – Левски (ГАЛЕРИЯ)

#Хуан Переа #Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
1
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
3
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
4
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен климат, а ние не питаме учените“
5
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така
6
Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Футбол

Душан Косич: Гордея се с Локомотив, показахме дисциплина
Душан Косич: Гордея се с Локомотив, показахме дисциплина
Хулио Веласкес: Поздравявам противника, трябва да се поучим от случилото се Хулио Веласкес: Поздравявам противника, трябва да се поучим от случилото се
Чете се за: 01:45 мин.
Локомотив Пловдив – Левски (ГАЛЕРИЯ) Локомотив Пловдив – Левски (ГАЛЕРИЯ)
Барселона плати висока цена за обрата над Овиедо Барселона плати висока цена за обрата над Овиедо
Чете се за: 01:12 мин.
Челси загуби звездата си за няколко седмици Челси загуби звездата си за няколко седмици
Чете се за: 01:27 мин.
Тотнъм без Коло Муани и Соланке срещу Уувърхемптън Тотнъм без Коло Муани и Соланке срещу Уувърхемптън
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Вижте акцентите от речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН
Вижте акцентите от речта на премиера Росен Желязков пред Общото...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Томислав Дончев: Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за Антикорупционната комисия Томислав Дончев: Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за Антикорупционната комисия
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
"Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти (СНИМКИ и ВИДЕО) "Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват психолозите? След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват психолозите?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Божидар Божанов: Зависимостите от Пеевски подкопават върховенството...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Тодор Алексиев: С цялото си сърце вярвам в победата
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ