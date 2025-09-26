Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски

Локомотив Пловдив победи Левски с 1:0 в среща от десетия кръг на Първа лига. По този начин „черно-белите“ нанесоха първо поражение на „сините“ в първенството и се доближиха само на точка от тях в класирането.

Единственото попадение в срещата реализира Хуан Переа в 33-ата минута. Централният нападател на Локо се възползва от груба грешка при изнасянето на топката на левия краен защитник на Левски – Майкон, успя да открадне топката и от добра позиция с левия крак шутира по земя покрай Светослав Вутов, който безпомощно изгледа как топката влиза в мрежата зад него.

За Локомотив победата е пета от началото на сезона. „Смърфовете“ имат на сметката си 19 точки, като изостават с три от временния лидер ЦСКА 1948.

В 5-ата минута Мустафа Сангаре показа своята скорост, като надбяга двама футболисти на Локомотив отдясно и се озова на изгодна позиция, но Боян Милосавлевич бързо скъси дистанцията и успя да отрази.

В 12-ата минута домакините отговориха с плътен изстрел на Ефе Али от над 30 метра, попаднал право в ръцете на Светослав Вуцов. Точно след половин час игра „сините“ отиграха добре заучена ситуация от пряк свободен удар, при която Марин Петков центрира към Кристиан Димитров, чийто изстрел с глава обаче нямаше как да затрудни стража на „железничарите“.

„Черно-белите“ поведоха в резултата в 33-ата минута. Майкон сбърка при опит за изчистване от собствената половина, притиснат от Хуан Переа, който се пребори за топката, влезе към наказателното поле и завърши прецизно в долния ляв ъгъл на Вуцов за 1:0. При този резултат дойде и почивката.

Осем минути след подновяването на играта през втората част домакините пропуснаха отличен шанс да удвоят аванса си. Енцо Еспиноса даде дълго диагонално подаване към Лами в наказателното поле, където Светослав Вуцов се размина с топката, но нападателят на „смърфовете“ реши да връща към Умарбаев вместо да стреля и сгреши.

В 63-ата минута играчите на треньора Душан Косич разгърнаха добра атака отляво с комбинация между Умарбаев и Переа, който комбинира с Лами, а той от своя страна остави за Каталин Иту, чийто шут обаче бе избит с крак от вратаря на „сините“. До края на мача столичният тим притисна своя съперник в търсене на изравнително попадение, но не успяха да стигнат до такова.

Първа лига: Локомотив Пловдив – Левски (ГАЛЕРИЯ)