Стефан Цветков, президент на Българската федерация по тенис: Късмет е за България, че имаме такива момчета

В Деня на Съединението на България две български момчета излизат един срещу друг в исторически финал помежду си при юношите на US Open.
Двубоят е между Иван Иванов и Александър Василев. Събитието коментира пред БНТ президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков.
БНТ, Ирина Цонева: Господин президент, как се стига до такъв исторически успех – двама българи на финал на турнир от Големия шлем при юношите?
Стефан Цветков, президент на Българската федерация по тенис: Честит празник на вас и на вашите зрители. Разбира се, истината е и голямо клише – много труд. Всички се трудят. Трябва и късмет. Голяма е заслугата на тези момчета и семействата им, на треньорите им през годините, които са работили с тях, и които са при Сашко в Общината и България, Иван – от две години в Академията на Надал. Трябва и късмет. В Уимбълдън можеше да не се случи, сега се случи на може би най-гледаното и най-комерсиалното в добрия смисъл състезание по тенис в света – в Ню Йорк. Така че много компоненти, и разбира се късмет, и късмет за България, че имате такива момчета. Не само талантливи, трудолюбиви, а и с много чисти характери, с патриотични настроения, интелигентни и от добри семейства. Рядко се получават така нещата. И се радвам, че в този специален ден за всички българи тенисът е тема не само в България, а в целия свят.
- А как ще коментирате факта, че и двамата тренират в чужбина? Това принос ли е за техния успех?
- Тенисът е световен спорт. Аз винаги съм бил привърженик на подготовка и в чужбина. Не искам да споменавам други спортове – това е съвсем различен тип. Но в случая със Сашко не бих казал, че в голяма степен се готви само навън – и тук има български треньори с него. Иван – от две години в Академията на Надал. Разбира се, че трябва да се ходи там, където са всички играчи, където има конкуренция. Това е нормален процес и всички големи държави го правят. Без да споменавам модерни имена – и Анди Мъри, и Сафин, и много други са се развили в Испания. Това са нормални неща и не би трябвало типичният български негативизъм да излиза и да се казва „видиш ли, това не може да стане в България“ или че „няма кой да им е помагал“. Напротив – откакто аз съм президент, мога да кажа с чисто сърце: тенисът е бил най-финансираният спорт още от 2004 година, когато помогнахме на друга известна наша звезда, и на Валентин Димов, и т.н. През годините се е помагало на младите. Разбира се, тежък и скъп спорт е – само един екип от специалисти, за да пътува и поддържа състезател, струва много средства. Заветната цел са турнирите от Големия шлем, където виждате какви са наградните фондове. Хората се заблуждават, мислейки си, че федерациите или клубовете имат нещо общо с това. Не – това е целта на всеки професионален или потенциален професионалист. И там са средствата. Но за да се стигне дотам, се показва, че може и през България да се мине – стига да си част от световния керван. Много динамичен спорт, с целогодишен календар, конкурентен. Това е показателен случай на добра симбиоза и партньорство, което винаги трябва да е: родители, клуб, първи треньор, втори треньор, трети треньор, академия в чужбина, агенти, федерация. Когато работят в една посока – нещата се случват. Когато не работят в една посока – пак се случват, но не е хубаво за спорта и за бранда.