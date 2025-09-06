Стефан Цветков, президент на Българската федерация по тенис: Късмет е за България, че имаме такива момчета

В Деня на Съединението на България две български момчета излизат един срещу друг в исторически финал помежду си при юношите на US Open.

Двубоят е между Иван Иванов и Александър Василев. Събитието коментира пред БНТ президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков.

БНТ, Ирина Цонева: Господин президент, как се стига до такъв исторически успех – двама българи на финал на турнир от Големия шлем при юношите?

Стефан Цветков, президент на Българската федерация по тенис: Честит празник на вас и на вашите зрители. Разбира се, истината е и голямо клише – много труд. Всички се трудят. Трябва и късмет. Голяма е заслугата на тези момчета и семействата им, на треньорите им през годините, които са работили с тях, и които са при Сашко в Общината и България, Иван – от две години в Академията на Надал. Трябва и късмет. В Уимбълдън можеше да не се случи, сега се случи на може би най-гледаното и най-комерсиалното в добрия смисъл състезание по тенис в света – в Ню Йорк. Така че много компоненти, и разбира се късмет, и късмет за България, че имате такива момчета. Не само талантливи, трудолюбиви, а и с много чисти характери, с патриотични настроения, интелигентни и от добри семейства. Рядко се получават така нещата. И се радвам, че в този специален ден за всички българи тенисът е тема не само в България, а в целия свят.

- А как ще коментирате факта, че и двамата тренират в чужбина? Това принос ли е за техния успех?