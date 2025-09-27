БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И трета българка е задържана в Русия

Николай Кръстев от Николай Кръстев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Запази
И трета българка е задържана в Русия
Слушай новината

В публично достъпен списък на организациите и физическите лица по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг, репортерът на БНТ Николай Кръстев откри име на българска гражданка, задържана в Русия.

Става дума за Даниела Златомирова Кехайова от град Хасково, която е на 31 години.

Руската федерална агенция е под контрола на президента Владимир Путин.

Срещу нейното име и националността й в списъка няма повече информация за нея, какъв е поводът тя да се намира в него, дали е в Русия постоянно, както и какво е нейното местожителство.

Както преди два дни БНТ съобщи, позовавайки се на руския независим и правозащитен телеграм канал ОВД-Инфо, българска гражданка и жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена за "оправдание на тероризма".

На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим.

Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.

Разследванията в Русия се водят от Федералната служба за сигурност (ФСБ), а тези които са вече осъдени, както и организациите биват включени в т.нар "черен списък" за които има информация, че са съпричастни към тероризъм или екстремистка дейност.

#задържана българка #Русия

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Русия

Задържаха българска студентка в Русия - обвинена е в измама
Задържаха българска студентка в Русия - обвинена е в измама
Българка е осъдена на три години затвор в Русия Българка е осъдена на три години затвор в Русия
11691
Чете се за: 01:17 мин.
Марк Рюте: Страните от НАТО могат да атакуват руски дронове, навлизащи във въздушното пространство на Алианса Марк Рюте: Страните от НАТО могат да атакуват руски дронове, навлизащи във въздушното пространство на Алианса
Чете се за: 00:52 мин.
Преди вота в неделя: Молдова е новото предизвикателство пред стабилността в постсъветското пространство Преди вота в неделя: Молдова е новото предизвикателство пред стабилността в постсъветското пространство
Чете се за: 07:27 мин.
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ